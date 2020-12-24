Выставка работ учащихся художественных школ Беларуси и России открывается в Витебске

24 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Выставка-конкурс "Арт-объект 2021" ("Мой знак любви") сегодня открывается в Витебском областном краеведческом музее, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Совместный проект Детской художественной школы Витебска и краеведческого музея за 16 лет существования стал традиционным. Каждый год организаторы выбирают новую тему.

"На выставке представлены творческие работы учащихся Детской художественной школы, Витебского государственного колледжа культуры и искусств, Детской школы искусств имени М.И.Глинки (Санкт-Петербург) и Детской художественной школы имени М.К.Тенишевой (Смоленск). Они выполнены в технике декоративно-прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры малых форм", - отметили в музее.

Работы раскрывают тему выставки посредством пластики, формы и цвета. Выбранные участниками выставки-конкурса материалы, образы и колористические решения выражают чувства и эмоции авторов.

Подведение итогов "Арт-объекта 2021" пройдет в середине января 2021 года. Сама выставка будет работать до 17 января.-0-