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09 мая 2020, 09:21

Выставка "Спасибо деду за Победу!" проходит в Исполкоме СНГ в Минске

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9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Спасибо деду за Победу!, посвященная 75-летию Победы, развернулась в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

Выставка организована по инициативе и силами руководства и сотрудников Исполнительного комитета СНГ, которые представили фотографии из личных архивов и истории ратного пути и судеб своих близких в военное время. Тем самым коллектив ведомства присоединился к проходящим во всех странах Содружества многочисленным акциям по чествованию и сохранению памяти тех, кто отстоял свободу и независимость Родины, зачастую ценой своей жизни.

"Великая Победа навсегда останется героической вехой в истории государств СНГ, а память о родных и близких, завоевавших ее, должна передаваться в семьях из поколения в поколение, и никто не должен быть забыт, - отметили в пресс-службе. - Именно об этом говорят экспонаты выставки, которая в стенах Исполкома организована впервые, но, по решению коллектива, станет традиционной".-0-

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