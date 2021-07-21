Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 21 июля 2021
Минск Переменная облачность +23°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:18 Частная компания в Витебске недоплачивала налог на недвижимость 5 лет благодаря договорам субаренды Происшествия
16:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 975 пациентов с COVID-19, выписаны 1030 Общество
16:01 Правоохранители подготовили памятку для родителей, как предотвратить выпадение ребенка из окна Общество
15:57 Выставка спецтехники и ликвидация последствий ДТП - праздник ко Дню пожарной службы пройдет в Могилеве Регионы
15:51 Пресс-конференция об итогах централизованного тестирования пройдет в БЕЛТА 23 июля Общество
15:49 Противопожарная тренировка персонала и сил МЧС прошла на БелАЭС Общество
15:43 Молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство прибыл в Марьину Горку Общество
15:06 В Литве в центре для мигрантов произошли беспорядки, власти устанавливают дополнительные заборы В мире
14:57 Шпаковский: издевательское отношение к мигрантам в Литве - военное преступление Общество
14:56 Под Логойском за распространение наркотиков задержаны два студента-иностранца Происшествия
14:50 В ФРГ число жертв наводнения увеличилось до 170, власти не надеются найти выживших В мире
14:46 В Италии мигрант был застрелен представителем власти В мире
14:46 Житель Сморгони оформил кредиты на мать и соседа, а деньги проиграл Происшествия
14:42 Центры инновационного обучения появятся до 2025 года во всех районах Могилевской области Регионы
14:40 В Минске директор фирмы и бывший работник банка обманом получили кредит на Br380 тыс. Происшествия
14:37 ФОТОФАКТ: На мосту "Восточный" через Неман в Гродно прошел крестный ход с иконой Жировичской Божией Матери Регионы
14:12 В Могилевской области два человека ушли в лес и пропали без вести Происшествия
14:06 За 5 месяцев торговля Витебской области получила прибыль в Br17 млн Регионы
14:01 В Лидском районе усилили контроль за соблюдением социального дистанцирования и масочного режима Регионы
13:54 Дагестан ввел обязательную вакцинацию для работников торговли и транспорта В мире
13:45 Арендное жилье в Минске строится за счет выручки от сдачи внаем уже построенного - Гонтарева Экономика
13:41 Клишевич: фашистское отношение к мигрантам грозит ростом активности радикальных элементов уже внутри ЕС Политика
13:37 В Карелии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров В мире
13:35 Минский зоопарк проведет 9 августа пенную вечеринку в стиле TikTok Афиша
13:31 Число погибших во время наводнения в Чжэнчжоу возросло до 25 В мире
13:24 Белорусский рубль на торгах 21 июля укрепился к трем основным валютам Экономика
13:24 Беларусь и "Росатом" прорабатывают новые направления сотрудничества Экономика
13:20 В Беларуси строится около 120-135 тыс. кв.м арендного жилья в год Экономика
13:20 Коллегия Минздрава вынесла предписание медцентру "Нордин" Общество
13:04 В Беларуси по итогам января-июля планируется ввести 2,24 млн кв.м жилья Общество
Все новости
Все новости
Регионы
21 июля 2021, 15:57

Выставка спецтехники и ликвидация последствий ДТП - праздник ко Дню пожарной службы пройдет в Могилеве

Во время празднования Дня пожарной службы
Во время празднования Дня пожарной службы

21 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Праздник ко Дню пожарной службы пройдет 23 июля в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила старший инспектор областного управления МЧС Ольга Нехороших.

Мероприятие будет организовано с 16.00 до 19.00 на открытой площадке возле торгово-развлекательного центра по ул. Первомайской, 57. Организаторы предложат вниманию несколько интерактивных игровых площадок, а также показательные выступления спасателей, выставку пожарной аварийно-спасательной техники и ретро-автомобилей, работу фотозон и аниматоров.

Одним их самых зрелищных моментов праздника станет демонстрация работы подразделений областного управления МЧС. Спасатели наглядно покажут зрителям, как ликвидируют последствия дорожно-транспортного происшествия и ведут спасательные работы с применением альпинистских технологий.

Кроме того, ребят и их родителей ждут мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи, настольные игры по основам безопасности жизнедеятельности (пазлы, крестики-нолики, домино, пятнашки, доббль) и большая зона развлечения с конкурсными испытаниями: "Поиск пострадавшего", "Пожарный баскетбол", "Спасение с высоты", "Одевай-ка", "Отыщи-ка", "Размотай-ка", "Позвони-ка", "Накорми-ка", "Отгадай-ка".

Также в программе праздника - концерт с участием солистов эстрадно-духового оркестра Могилевского областного управления МЧС, работников органов и подразделений МЧС и активистов Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Могилев МЧС
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Центры инновационного обучения появятся до 2025 года во всех районах Могилевской области
Молебен на мосту "Восточный" через Неман в Гродно ФОТОФАКТ: На мосту "Восточный" через Неман в Гродно прошел крестный ход с иконой Жировичской Божией Матери
Фото из архива За 5 месяцев торговля Витебской области получила прибыль в Br17 млн
Фото из архива В Лидском районе усилили контроль за соблюдением социального дистанцирования и масочного режима
Фото из Telegram-канала Александра Рогачука Парк автомобилей скорой помощи в Бресте обновили более чем на треть
Геннадий Соловей Дорожные вопросы и аренда водохранилища - Соловей провел прямую линию и прием граждан в Светлогорске
Главное
Лукашенко: внешнеполитическая стратегия Беларуси нуждается в корректировке
В Беларуси планируется повысить до 40 лет возрастной ценз для избрания на пост Президента
За сутки в Беларуси зарегистрированы 975 пациентов с COVID-19, выписаны 1030
Новоселье в Minsk World! Клиенты в восторге от нового дома "Лос-Анджелес"
Топ-новости
Предложения по изменению Конституции будут направлены Президенту 22 июля - Миклашевич
ГПК: официальной реакции от Литвы по поводу инцидента с иракскими мигрантами нет
В Беларуси по итогам января-июля планируется ввести 2,24 млн кв.м жилья
Пресс-конференция об итогах централизованного тестирования пройдет в БЕЛТА 23 июля
Беларусь и "Росатом" прорабатывают новые направления сотрудничества
В Беларусь прибывают российские военнослужащие с техникой для подготовки учения "Запад-2021"
Противопожарная тренировка персонала и сил МЧС прошла на БелАЭС
Беларусь и Казахстан подписали меморандум о взаимопонимании в сфере интеллектуальной собственности
Молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство прибыл в Марьину Горку
"Белпочта": с коммерческих посылок в ЕС с получателя будет взиматься НДС
Андрейченко 23 июля проведет личный прием граждан в Глубокском райисполкоме
Взаимная торговля в ЕАЭС в январе-мае выросла на 33%, внешняя - на 19%
Минтранс предлагает белорусам обсудить вопросы автоперевозок пассажиров
Дорожные вопросы и аренда водохранилища - Соловей провел прямую линию и прием граждан в Светлогорске
При реорганизации люди не останутся без работы - профсоюзы
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.