Выставка спецтехники, интерактив от спасателей: в Гомеле пройдет праздник по теме безопасности

27 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Масштабный праздник Во время Единого дня безопасности пройдет сегодня в Гомеле, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель областного управления МЧС Ксения Шингирей.

Местом дислокации станет стадион "Локомотив", у входа которого гостей ожидает выставка специальной техники МЧС, ГАИ, подразделений УВД, Гомельоблгаза, Гомельэнерго. Представители разных ведомств расскажут о специфике и особенном функционале автомобилей, которые используются в ситуациях с угрозой для жизни или здоровья человека.

В фойе будут работать обучающие интерактивные площадки. Каждый желающий сможет пополнить знания по безопасности или освоить навыки оказания первой медицинской помощи. Музыкальным фоном станет программа духового оркестра областного управления МЧС.

Теме безопасности будет посвящен и концерт. Яркими и захватывающими обещают быть показательные выступления ОМОНа УВД облисполкома, лицеистов МЧС, творческие номера танцевального коллектива "Дива" и юных спасателей. Не должна стать неожиданностью для гостей и учебная эвакуация на стадионе "Локомотив" с отработкой действий в случае пожара.

Начало запланировано на 13.00.

"Мероприятие будет поучительным и захватывающим. Оно направлено на формирование культуры безопасности взрослых и детей. Ведь безопасность всегда была и остается залогом здоровья, благополучия, успеха и отличного настроения", - подчеркнула Ксения Шингирей.-0-