Выставка техники, концерт и новое кафе: День машиностроителя отметят в Минске 24 сентября

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. День машиностроителя отметят в Минске 24 сентября - центральным местом действия станет Дворец культуры Минского автомобильного завода. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве промышленности.

"По традиции мы решили собрать машиностроительные предприятия страны на одном большом празднике. В этом году он пройдет под девизом "Сила в единстве!". Торжество развернется как на площади возле ДК МАЗ, так и внутри дворца", - рассказали в Минпроме.

Праздник начнется в полдень с открытия выставки техники предприятий, входящих в состав Министерства промышленности. В частности, свои передовые модели представят МАЗ, МТЗ, БЕЛАЗ, БМЗ, "Гомсельмаш" и другие производители. Создавать настроение будут коллективы народной самодеятельности промпредприятий. Предусмотрены спортивно-развлекательные игры для детей и взрослых, развернется ярмарка сувениров и товаров народного потребления.

Ближе к вечеру акцент торжества сместится внутрь ДК МАЗ, где состоится большой концерт с участием звезд белорусской и российской эстрады. Участие в нем примут Алена Ланская, Ирина Дорофеева, Дмитрий Кочеровский, Юлия Быкова, ансамбль "Песняры" в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь. Хедлайнером мероприятия станет группа "Сопрано Турецкого".

"Но и это еще не все: после праздничного концерта состоится торжественное открытие автоспорт-кафе МАЗ-Dakar. Первых гостей примет лично лидер команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович, который является идейным вдохновителем заведения. Продолжится праздник до позднего вечера, а его кульминацией станет салют, который намечен на 22.30", - подытожили в Министерстве промышленности.-0-