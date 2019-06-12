Выставка цианотипии откроется в Минском планетарии 14 июня

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка цианотипии Ольги Боровиковой "Солнце" откроется в Минском планетарии 14 июня, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Экспозиция приурочена к важному астрономическому событию - дню летнего солнцестояния. Наклон оси вращения Земли относительно Солнца 21 июня принимает свое наименьшее значение - 23,27 градуса. Наша планета максимально разворачивается Северным полушарием к Солнцу. Именно с этого дня (самого длинного в году) в Северном полушарии начинается астрономическое лето. Затем день начинает убывать вплоть до зимнего солнцестояния (22 декабря).

Считается, что день летнего солнцестояния обладает особой магией и энергетикой. На это время выпадает Купалье - праздник наивысшего расцвета природы.

Мотивами серии цианотипий "Солнце", созданных специально для планетария, стали солнце, цветок папоротника, купальский венок. В отпечатках цветочных композиций отражены ассоциации, связанные с народными традициями, взаимосвязью всего живого на Земле с Солнцем и космосом.

Цианотипия - бессеребряный фотографический процесс, который позволяет получить при печати изображения синего оттенка. Изобретен в 1842 году английским физиком и астрономом Джоном Гершелем.

Выставка будет работать в фойе планетария с 14 июня по 14 июля. Вход свободный.-0-