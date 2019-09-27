Выставка урожая и хиты "Тяни-толкай": микрорайон Каменная горка в Минске отметит юбилей 28 сентября

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздник, посвященный 10-летию микрорайона Каменная Горка в Минске, пройдет 28 сентября на площадке у гимназии №43, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.
На торжественном мероприятии будут присутствовать почетные гости, депутаты, ветераны, лидеры общественных объединений, жители и гости района, руководство администрации.
Каждый житель микрорайона сможет продемонстрировать свои достижения на выставке "Урожай - 2019", стать участником спортивной площадки "Ярмарка спорта" совместно с ГУ "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва", посетить фотозону и творческую площадку аквагрима. Будет представлена и образовательная площадка общественного благотворительного объединения "Центр поддержки семьи и материнства "Матуля". Гостям праздника предложат пострелять в тире, угоститься солдатской кашей, полюбоваться выставками работ декоративно-прикладного творчества, попробовать свои силы в многочисленных мастер-классах, поиграть на интерактивной площадке с аниматорами, вкусно покушать. Православный приход храма святителя Николая Японского будет угощать выпечкой, ухой, глинтвейном.
На импровизированной сцене пройдет торжественное награждение активных жителей микрорайона, внесших значительный вклад в его развитие. Во время праздника радовать гостей будут группа "Тяни-толкай", заслуженный коллектив Республики Беларусь духовой оркестр ГУВД Мингорисполкома, театр мыльных пузырей, творческий коллектив ОО "Белорусское общество глухих", спортивный клуб "Олимпик", самодеятельные коллективы центров дополнительного образования "Зорка" и "Эврика".-0-