Выставка в Гомеле расскажет о достижениях советского спорта

6 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ретровыставка "Спорт - это жизнь" откроется в Гомеле 13 июня в центральной части дворца Румянцевых и Паскевичей, сообщили БЕЛТА в Гомельском дворцово-парковом ансамбле.

Экспозиция посвящена II Европейским играм и 100-летию музея. "Пока в Минске будет создаваться история современного спорта, в Гомеле на выставке посетители смогут окунуться в недавнее прошлое, познакомившись с материалами из фондов музея", - отметили в государственном историко-культурном учреждении.

Организаторы подготовили информацию об известных спортсменах Гомельской области, советские плакаты, отражающие спортивную жизнь той эпохи, значки и медали, завоеванные на соревнованиях по разным видам, фотоснимки спортивных событий и другие экспонаты.

"Спортивной жизни в СССР уделяли огромное внимание. Спорт пропагандировался и через плакаты, и в прессе, и на телевидении. Создавались различные секции, профессиональные спортивные клубы, специальные группы здоровья. Немало в то время было спортсменов международного класса, победителей соревнований, Олимпийских игр. Своими спортсменами славится и Гомельская область", - подчеркнули в учреждении.

Побывать на ретровыставке во дворце можно будет по 11 августа.-0-