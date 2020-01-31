Выставка в Минске раскрывает интересные факты о Березинском заповеднике

31 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Самые интересные факты о Березинском биосферном заповеднике раскрывает выставка "Жемчужина белорусской природы" в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в природоохранном учреждении.

Презентация экспозиции, посвященной 95-летию заповедника, состоится сегодня в Национальном архиве Беларуси. Знакомство с ней дает возможность увидеть документы, символику, фотографии, музейные экспонаты, научные и туристические издания, предоставленные Березинским биосферным заповедником, а также документы Национального архива Беларуси, запечатлевшие историю заповедника. Впервые выставляются документы высших органов государственной власти и управления, посвященные его созданию и развитию, письма и отчеты белорусских ученых и практиков, проводивших научные исследования на его территории, а также акты об ущербе, причиненном заповеднику в годы войны.

Соавторами проекта выступили Национальный архив Беларуси, Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов, Березинский биосферный заповедник, Музей природы и экологии, журнал "Родная природа". Посетить выставку можно на протяжении февраля.

Березинский биосферный заповедник основан в 1925 году. Является первым государственным заповедником в Беларуси. В 1979 году он принят ЮНЕСКО в международную сеть научных стационаров по мониторингу окружающей среды, имеет статус биосферного и участвует в выполнении международной программы "Человек и биосфера". В 1994 году включен Советом Европы в число биогенетических, в 1995-м награжден Европейским дипломом за успешную работу по сохранению природных комплексов и биологического разнообразия.-0-