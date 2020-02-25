Выставка вкусных работ учащихся и педагогов колледжа открывается в Витебске

25 февраля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебском областном краеведческом музее сегодня откроется выставка "Весеннее вдохновение" работ учащихся и педагогов Индустриально-педагогического колледжа Витебского государственного технологического университета, сообщили БЕЛТА в музее.

Основная часть экспозиции состоит из работ молодых людей, которые стали лауреатами Международного кондитерского чемпионата 2017 и 2018 годов, а также Международного кулинарного кубка прошлого года. Экспозицию дополняют фотографии причесок и полных образов с шоу-показов.

"Выставка удивит художественными работами из теста, сахарными цветами, тортами ручной работы. Зритель увидит постижерные изделия, роспись по ткани в технике холодный батик, декупаж, витражную роспись по стеклу, - отметили в музее. - Отдельное место занимает коллекция детских пальто из неопрена. Нетрадиционное использование этого материала для создания верхней одежды в сочетании со свободной росписью по ткани акрилом придает коллекции воздушность".

Индустриально-педагогический колледж имеет богатую историю и сложившиеся традиции. За полувековую деятельность в учреждении образования было подготовлено огромное количество высокопрофессиональных специалистов для сферы обслуживания, легкой промышленности и системы образования. Все специальности колледжа носят творческий характер и так или иначе связаны с искусством.-0-