Выставки, концерты пройдут на избирательных участках Минской области в день выборов

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На избирательных участках Минской области сегодня будет организована обширная культурная программа, пройдут концерты, выставки, мастер-классы, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Так, в Копыльском районе на Слободокучинском участке для голосования №6 (средняя школа в деревне Слобода-Кучинка) избирателей приглашают принять участие в шахматном турнире, соревнованиях по настольному теннису и беспроигрышной лотерее, посетить выставку и концерт, посмотреть видеофильм "Беларусь помнит", получить консультацию медработников в ходе акции "Здоровое сердце".

А для жителей Слуцка в городском доме культуры состоится выставка подворий. В Центре традиционной культуры можно будет посетить концертную программу, экскурсию "Вандроўка ў мінулае", выставку и ярмарку сельскохозяйственной и рыбной продукции. Любителей культурного отдыха приглашают в районную центральную библиотеку: запланированы концерт, интерактивное лото, мастер-класс по созданию мозаичных картин, поэтический марафон.

В Любани в Советском участке №3 пройдет презентация школьного исторического музея воинов-интернационалистов "Память". Перед зрителями выступит волонтерская группа ветеранов труда "Задоринка". Ожидается молодежный флешмоб, выставки игрушек и картин.

В Смолевичском районе в административном здании управления по образованию, спорту и туризму райисполкома для избирателей подготовили ярмарку, концерт группы "Гуляй, казак!", выставку картин.

Дефиле коллекции одежды изо льна состоится в Воложинском сельскохозяйственном профессиональном лицее, выставка-продажа кондитерских изделий и дегустация хлебобулочных изделий - во Дворце культуры Старых Дорог, мастер-класс резьбы по дереву и плетению поясов - в Березинском районном центре культуры. В Солигорске в средней школе №6 запланированы работа инновационного центра безопасности "Дополненная реальность", в районной детско-юношеской спортивной школе по игровым видам спорта "Шахтер" - автограф-сессия игроков команды экстралиги ХК "Шахтер-Солигорск", в средней школе №1 - ознакомительная экскурсия в Центр безопасности дорожного движения. Спортивные соревнования по дартсу и шашкам пройдут на базе Смиловичского государственного аграрного колледжа. Победителям подготовили призы: запеченного поросенка, мешок картошки, валенки, зонт "Белая Русь", полугодовую подписку на районную газету.

К слову, сегодня в столичном регионе почти 5 тыс. избирателей отмечают свой день рождения. Профсоюзы готовят им подарки.

Всего в Минской области образовано 17 округов. Открыты 982 участка для голосования, в том числе 7 размещены в воинских частях, 36 - в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения. На места в Палате представителей претендуют 67 человек. В списки избирателей включены 1 млн 123 тыс. 425 человек.-0-