Выставку о городах-героях презентовали в Брестской крепости

4 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Музее обороны Брестской крепости открылась выставка "Города-герои", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила корреспонденту БЕЛТА научный сотрудник мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Ольга Игнатович.

Выставку составляют около трех десятков планшетов, в которых собрана информация о 12 городах-героях. Материалы в электронном варианте предоставили музеи и архивы Беларуси, России и Украины. "Мы разослали приглашения поучаствовать в этом международном проекте. Предложили коллегам на свое усмотрение отобрать наиболее значимые материалы об их городе-герое. Откликнулись практически все мемориальные комплексы", - сказала Ольга Игнатович.

Экспозиция условно разделена на две части. В первой на планшетах представлены тексты указов Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания "Город-герой", во второй - видовые фотографии с информацией о происходивших в этом городе значимых событиях Великой Отечественной войны. Здесь можно увидеть портреты воинов, совершивших подвиги, карты-схемы наступательных и оборонительных операций, копии документов.

Планшеты с материалами размещены в порядке очередности присвоения звания "Город-герой". Первыми идут Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса, получившие этот статус 1 мая 1945 года. За ними следует Киев, ставший городом-героем в канун празднотвания 20-летия начала войны - 21 июня 1961 года. Москве звание присвоили 8 мая 1965 года, в этот же день Брестская крепость была удостоена звания "Крепость-герой". Керчь и Новороссийск получили звание 14 сентября 1973-го. Минск стал городом-героем 26 июня 1974 года за партизанское и подпольное движение. Городу оружейников Туле статус присвоили 7 декабря 1976 года за работу в тылу. Последними в этом ряду стоят Мурманск и Смоленск, удостоенные звания 6 мая 1985 года.-0-