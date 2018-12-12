Выставку одного дня проведут в Витебске

12 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске в преддверии рождественских и новогодних праздников 15 декабря пройдет выставка одного дня "Новогодний слет коллекционеров", сообщила корреспонденту БЕЛТА директор культурно-исторического комплекса "Золотое кольцо города Витебска "Двина" Елена Черных.
Экспозиция объединит сотни различных вещей, среди которых открытки, марки, значки и многое другое. Ожидается, что приедут 40-50 коллекционеров не только из регионов Беларуси, но и гости из России (Смоленск и Санкт-Петербург). В числе экспонатов предметы ХХ-ХХI веков.
На несколько часов выставочный зал превратится в огромное пространство, где можно будет увидеть предметы с новогодними персонажами (открытики и марки), героями мультфильмов. Также участники привезут редкие банкноты и монеты. "Для детей пройдет розыгрыш около 100 призов. Коллекционеры что-то из своих собраний выставят в качестве подарка", - отметила Елена Черных.
Выставка будет работать 15 декабря с 10.00 до 14.00.
При культурно-историческом комплексе "Золотое кольцо города Витебска "Двина" действует любительское объединение коллекционеров. Они несколько раз в год проводят слеты тех, кто увлечен собиранием различных вещей. В зависимости от события (День защитников Отечества, День Победы и т.п.) меняется и тематика выставленных экспонатов.-0-
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