Выставочный комплекс открыли на мемориале "Ола" в Светлогорском районе

8 мая, Светлогорский район /Корр. БЕЛТА/. Выставочный комплекс с мини-кинозалом открыли на мемориале "Ола" в Светлогорском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Музейный павильон стал завершающим звеном в возведении мемориального комплекса на месте сожженной в годы войны деревни Ола. Экспозицию составили предметы, найденные во время строительства объекта. Это и предметы быта и обихода, и остатки поврежденной детской обуви.

Еще один экспонат дополнил сегодня экспозицию - мина с листовками, адресованными Красной армией немецким солдатам и офицерам. Ее обнаружили при благоустройстве прилегающей территории мемориала. Проржавевший снаряд нашли в лесу. Внутри не было ни боевого заряда, ни осколков. В герметичном корпусе практически без повреждений сохранилась пачка листовок на немецком языке. Это было обращение Красной армии к немецким солдатам и офицерам. "Командование Красной армии уже предупреждало и предупреждает вас, солдаты и офицеры, повторно, что виновно не только немецкое командование, которое отдает приказы об уничтожении советского населения, но и немецкие солдаты и офицеры, которые выполняют эти приказы. Никто из вас не избежит возмездия за исполнение этих приказов. Есть только один путь избежать ответственности за преступление - не совершать его", - говорится в послании.

Вторая часть листовки - обращение к военным 45-й и 707-й дивизий. "Нам стало известно, что так называемый отряд особого назначения и охотничьи отряды, составленные из ваших дивизий, совершают преступления против советского мирного населения. Так, в ноябре 1943 года солдатами и офицерами этих отрядов был сожжен населенный пункт Сельное. 14 января 1944 года жители населенного пункта Ола были согнаны этими отрядами в дома и сараи и затем подожжены…Ваше правительство сказало вам, что эти люди - партизаны, и вы автоматически привели в исполнение этот приказ по убийству и сожжению. Из-за этого невинные старики и дети приняли мучительную смерть. Как вы будете отвечать за такие жестокие деяния? Кто простит вам такие зверства?" - адресуют вопросы авторы листовки.

Как рассказал председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, ровно год назад на этом скорбном месте был открыт мемориал в память невинных жертв войны. "Сегодня мы дополнили его музейной экспозицией. Бесконечно трагична история этого места. Здесь в страшных муках погибли 1758 мирных жителей, не только деревни Ола. Люди из окрестных населенных пунктов прятались здесь, глубоко в лесу, надеясь, что немцы их не найдут. Нашли и сожгли заживо. Земля как будто навсегда надела траур по погибшим. Иначе как объяснить тот факт, что жизнь не вернулась в эти места, деревня так и не была отстроена. Мы одели ее в камень. Мы будем приходить сюда вновь и вновь. Семьями, группами, в одиночестве. Думать о нечеловеческих страданиях, которыми пропитана земля. Слышать крики боли и чувствовать запах дыма", - сказал он.

Геннадий Соловей акцентировал внимание на необходимости сохранить историческую память. "Мы не позволим никому изменить историю, написанную кровью советских солдат и трудом наших самоотверженных женщин. Наш народ отдал за свое освобождение самое дорогое - миллионы человеческих жизней. 40% мужчин в возрасте от 18 до 35 лет погибли. За время войны количество детей в БССР уменьшилось на треть. Беларусь потеряла каждого третьего жителя в борьбе за независимость. Хатынскую трагедию повторили 9 тыс. белорусских деревень, из них 1126 в Гомельской области. 260 концлагерей были созданы нацистами в стране. Среди них зона смерти Озаричи, где 50 тыс. человек оказались за колючей проволокой под открытым небом. Каждый третий из них не дожил до освобождения. Тех, кто пытается переписать историю Великой Отечественной войны, надо направить сюда, в Красный Берег, в Озаричи. У кого есть сердце - равнодушными не останутся", - подчеркнул губернатор. Он поздравил присутствующих с наступающим Днем Победы, пожелал хранить в сердце память о трагических годах военного лихолетья, твердо стоять на защите национальных интересов.

Председатель облисполкома выразил надежду, что экспозиция выставочного комплекса будет пополняться.

По словам директора историко-краеведческого музея Светлогорска Ирины Заяц, с момента открытия комплекса здесь побывали около 5 тыс. человек. И это не считая тех, кто приезжает на мемориал самостоятельно, с друзьями или родными.-0-

Геннадий Соловей