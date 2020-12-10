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10 декабря 2020, 17:23

Выставочный проект об операции "Багратион" стартовал в Могилеве

Во время открытия выставки
Во время открытия выставки

10 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Выставка по проекту "Беларусь помнит" открылась сегодня в Могилеве. Она посвящена белорусской наступательной операции "Багратион", передает корреспондент БЕЛТА.

Экспозиция разместилась на Почетном посту памяти павших за Отечество многопрофильного центра по работе с детьми и молодежью "Юность" города Могилева.

Как отметил директор музея истории Вооруженных Сил Сергей Азаронок, выставочный проект стартовал в Могилеве и после отправится в другие города страны. "Этот проект рассказывает об уникальной операции, которая вошла в мировую военную историю. Массовое применение артиллерии, уникальной маскировки, тактики и стратегии, героические подвиги солдат и офицеров Красной армии, партизан - все это обеспечило нам с вами возможность жить сейчас. Мы хотим, чтобы о подвиге советских солдат дети не просто знали, но и никогда не забывали. Потому что важно помнить, какой ценой досталась нам Победа, - рассказал Сергей Азаронок. - Сегодня в Могилеве мы даем своеобразный старт выставочному проекту. Позже он проедет всю республику. И не только крупные города, но и районные центры".

Во время открытия выставки
Во время открытия выставки

"Эта выставка - яркий пример государственного и частного партнерства. Один из организаторов этого проекта - Банк ВТБ. И совместно с музеем истории Вооруженных Сил Республики Беларусь и Белорусским общественным объединением ветеранов мы обратились к патриотическому воспитанию молодежи, - отметил Сергей Азаронок. - На мой взгляд, это важная и нужная работа, особенно сейчас, когда столько желающих переписать историю Победы в Великой Отечественной войне. Нашей молодежи строить будущее страны, которое должно быть счастливым. А это возможно только тогда, когда хорошо помнишь и знаешь историю и уроки прошлого".

Выставка пробудет в Могилеве до февраля 2021 года. Как отметил председатель совета Могилевской областной организации ветеранов Анатолий Глаз, за это время у школьников Могилевской области будет возможность познакомиться с экспозицией. "Выставка передвижная. За то время, что она будет находиться в области, она проедет школы областного центра, Бобруйска. Не останутся в стороне и небольшие населенные пункты, - рассказал Анатолий Глаз. - В будущем мы должны передать нашу страну патриотам, которые будут ценить мирную Беларусь. А для этого необходимо знать историю своей страны".

После Могилева выставка по проекту "Беларусь помнит" отправится в Витебск.-0-

Пост памяти
Пост памяти
С выставкой знакомит директор музея истории Вооруженных Сил Республики Беларусь Сергей Азаронок
С выставкой знакомит директор музея истории Вооруженных Сил Республики Беларусь Сергей Азаронок
Начальник направления идеологической работы и соцзащиты военного Комиссара Могилевской области полковник Сергей Блашков
Начальник направления идеологической работы и соцзащиты военного Комиссара Могилевской области полковник Сергей Блашков
Председатель совета Могилевской областной организации ветеранов Анатолий Глаз
Председатель совета Могилевской областной организации ветеранов Анатолий Глаз
Директор музея истории Вооруженных Сил Республики Беларусь Сергей Азаронок
Директор музея истории Вооруженных Сил Республики Беларусь Сергей Азаронок

Фото Олега Фойницкого

Азаронок: без фундамента исторической памяти нельзя ничего построить

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