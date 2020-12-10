Выставочный проект об операции "Багратион" стартовал в Могилеве

10 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Выставка по проекту "Беларусь помнит" открылась сегодня в Могилеве. Она посвящена белорусской наступательной операции "Багратион", передает корреспондент БЕЛТА.

Экспозиция разместилась на Почетном посту памяти павших за Отечество многопрофильного центра по работе с детьми и молодежью "Юность" города Могилева.

Как отметил директор музея истории Вооруженных Сил Сергей Азаронок, выставочный проект стартовал в Могилеве и после отправится в другие города страны. "Этот проект рассказывает об уникальной операции, которая вошла в мировую военную историю. Массовое применение артиллерии, уникальной маскировки, тактики и стратегии, героические подвиги солдат и офицеров Красной армии, партизан - все это обеспечило нам с вами возможность жить сейчас. Мы хотим, чтобы о подвиге советских солдат дети не просто знали, но и никогда не забывали. Потому что важно помнить, какой ценой досталась нам Победа, - рассказал Сергей Азаронок. - Сегодня в Могилеве мы даем своеобразный старт выставочному проекту. Позже он проедет всю республику. И не только крупные города, но и районные центры".

Во время открытия выставки

"Эта выставка - яркий пример государственного и частного партнерства. Один из организаторов этого проекта - Банк ВТБ. И совместно с музеем истории Вооруженных Сил Республики Беларусь и Белорусским общественным объединением ветеранов мы обратились к патриотическому воспитанию молодежи, - отметил Сергей Азаронок. - На мой взгляд, это важная и нужная работа, особенно сейчас, когда столько желающих переписать историю Победы в Великой Отечественной войне. Нашей молодежи строить будущее страны, которое должно быть счастливым. А это возможно только тогда, когда хорошо помнишь и знаешь историю и уроки прошлого".

Выставка пробудет в Могилеве до февраля 2021 года. Как отметил председатель совета Могилевской областной организации ветеранов Анатолий Глаз, за это время у школьников Могилевской области будет возможность познакомиться с экспозицией. "Выставка передвижная. За то время, что она будет находиться в области, она проедет школы областного центра, Бобруйска. Не останутся в стороне и небольшие населенные пункты, - рассказал Анатолий Глаз. - В будущем мы должны передать нашу страну патриотам, которые будут ценить мирную Беларусь. А для этого необходимо знать историю своей страны".

После Могилева выставка по проекту "Беларусь помнит" отправится в Витебск.-0-

Пост памяти

С выставкой знакомит директор музея истории Вооруженных Сил Республики Беларусь Сергей Азаронок

Начальник направления идеологической работы и соцзащиты военного Комиссара Могилевской области полковник Сергей Блашков

Председатель совета Могилевской областной организации ветеранов Анатолий Глаз

Директор музея истории Вооруженных Сил Республики Беларусь Сергей Азаронок

Фото Олега Фойницкого

Азаронок: без фундамента исторической памяти нельзя ничего построить