Выздороветь помогла поддержка со стороны - излечившаяся от COVID-19 жительница Дубровно

8 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. На протяжении всей болезни чувствовала большую поддержку со стороны друзей и родственников, это помогло выздороветь. Таким мнением и историей болезни коронавирусной инфекцией поделилась с корреспондентом БЕЛТА жительница Дубровно Светлана Шабайлова.

По ее словам, болезнь началась внезапно. "29 апреля пришла на работу, чувствовала себя нормально, а к концу дня вдруг начался озноб, температура повысилась до 38,6 градуса. Скорая доставила в больницу. Там сделали флюорографию - на тот момент легкие были чистыми. На следующий день пошла на прием в поликлинику, так как самочувствие ухудшилось: присоединился приступообразный кашель, появилась ломота в теле. Дополнительное исследование показало двустороннюю пневмонию. От предложенной госпитализации я отказалась - решила по возможности лечиться дома. Однако в последующие дни становилось хуже. Температура практически не сбивалась. На четвертые сутки пропало обоняние", - рассказала Светлана Шабайлова.

Все это время она не оставалась один на один с болезнью. Помимо назначенного курса лечения состояние женщины ежедневно контролировал участковый доктор. Затем по месту жительства сделали тест на COVID-19, который оказался положительным. После этого ее сразу же госпитализировали в районную больницу. "Ежедневно, а в первые дни даже несколько раз в день, мое состояние контролировали заведующая терапевтическим отделением Ирина Томашевич, врачи, большую моральную поддержку оказывали медсестры и санитарки. Все очень отзывчивые и внимательные. Им и всему медперсоналу больницы хочу передать слова огромной благодарности, ведь такое отношение уже само по себе лекарство", - подчеркнула жительница Дубровно.

Очень важным фактором в своем выздоровлении Светлана Шабайлова считает отношение близких, друзей и коллег. "Правду говорят, что друзья познаются в беде. Хотя эта инфекция еще достаточно не изучена и многих пугает, все же никто, узнав, что я заболела коронавирусом, не отвернулся. Наоборот, звонили, беспокоились, предлагали помощь, помогали передать продукты и все необходимое, ведь я была на самоизоляции, а члены моей семьи были изолированы отдельно как контакты первого уровня. Такая поддержка очень важна, настраивает на позитив и выздоровление, за что я всем очень благодарна", - отметила она.

В настоящее время женщина проходит реабилитацию в отделении медицинской реабилитации Витебского областного диагностического центра, который расположен на территории базы отдыха "Крупенино" в Бешенковичском районе. Постепенно ее самочувствие улучшается. Во многом этому способствует индивидуальная программа реабилитации, включающая физиопроцедуры, массаж, ЛФК и прогулки на свежем воздухе. "Хотя мне гораздо лучше, считаю, что беречь здоровье нужно постоянно. Болезнь лучше предупредить, чем лечить, поэтому важно носить маски, пользоваться санитайзерами и соблюдать меры социального дистанцирования", - убеждена Светлана Шабайлова.-0-