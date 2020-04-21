Выздоровевшие от COVID-19 начали сдавать плазму крови в Витебске

21 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске выздоровевшие от коронавирусной инфекции пациенты стали сдавать плазму. Первый забор сделан сегодня на областной станции переливания крови, передает корреспондент БЕЛТА.

Директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко

Ценным компонентом крови пришли поделиться четыре жителя областного центра. Каждого лично обследовал и оценил состояние здоровья по результатам клинических анализов директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко. В результате три человека были допущены к процедуре. Вопрос еще по одному решился после дополнительных исследований непосредственно на станции. Каждый из доноров сдал по 600 мл плазмы.

"Методика заготовки и переливания плазмы от вылечившихся использовалась и ранее при ряде вирусных эпидемий. Разрешение на использование этой технологии мы брали у ВОЗ", - сказал Федор Карпенко. Он пояснил, что у переболевших людей формируются антитела. Сначала иммуноглобулин М, потом иммуноглобулин G, которые целенаправленно помогают бороться против коронавирусной инфекции. Методика использовалась врачами во время эпидемии в Китае. Сейчас во многих странах Евросоюза, России и у нас проводятся клинические исследования по использованию плазмы вылечившихся от COVID-19.

Операционная медсестра Наталья Кузнецова

Руководитель РНПЦ выразил огромные слова благодарности за ответственную гражданскую позицию и желание помочь всем, кто откликнулся и решил выступить донором. "По состоянию здоровья, возрасту, другим показаниям не все могут выступить в данной ситуации донорами. Круг очень ограничен, поэтому тем ценнее их помощь. Потребность же в этом компоненте крови очень высокая", - подчеркнул Федор Карпенко.

В Минске заготовка плазмы от выздоровевших пациентов уже ведется, а полученный компонент крови после проведения всех лабораторных анализов используется в медучреждениях столицы. "Далее мы намерены масштабировать эту работу на все областные центры, чтобы развернуть ее по всей республике", - добавил директор РНПЦ.-0-

Фото Александра Хитрова