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Взаимные визиты молодежи помогают укреплять связь между регионами - Исаченко

Регионы 04.05.2019 | 17:31
Анатолий Исаченко. Фото из архива
Анатолий Исаченко. Фото из архива
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4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взаимные визиты молодежи сближают регионы. Такое мнение высказал сегодня журналистам председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко после встречи с делегацией Брянской области, передает корреспондент БЕЛТА.

В столичном регионе 3-4 мая проходит международный молодежный патриотический проект "Марафон дружбы" между Минской и Брянской областью, посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В первый день делегации посетили Дворец культуры им. М.Горького в Борисове, Борисовскую центральную районную библиотеку имени И.Х.Колодеева.

Участники встречи. Фото Миноблисполкома
Участники встречи. Фото Миноблисполкома

Во второй день более чем 30 представителей творческой молодежи, патриотических организаций, волонтеров, администрации Брянской области познакомились с работой СЗАО "БЕЛДЖИ", посмотрели экспозиции Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, возложили цветы к Кургану Славы. Также они встретились с председателем Миноблисполкома Анатолием Исаченко.

На встрече гости из России рассказали о том, как строится работа с молодежью у них в регионе. В свою очередь Анатолий Исаченко представил опыт Минской области в сфере молодежной политики.

После неформального общения за круглым столом делегации обменялись сувенирами. Брянской области подарили фрагмент слуцкого пояса, Минской - памятную книгу. В конце участники мероприятия вместе спели "Катюшу".

"Взаимные визиты между молодежью объединяют нас и говорят о том, что мы чтим, помним, любим и уважаем прошлое. У нас общая история, наши деды и прадеды воевали вместе. Поэтому молодые люди должны помнить об этом и общаться: нет ничего лучше, чем межличностные отношения, это самая хорошая политика по укреплению связей", - считает председатель Миноблисполкома.

В свою очередь начальник управления молодежной политики и общественных проектов департамента внутренней политики Брянской области Мария Раевская отметила очень теплый прием в Беларуси. "Это действительно "Марафон дружбы": нас встретили с распростертыми объятиями. Мы вместе возложили цветы к памятникам Великой Отечественной войны, вспомнили еще раз, что у нас общая история, что нашим предкам вместе удалось пережить те страшные годы. Конечно, есть у нас и общее будущее: мы вместе реализуем некоторые программы, надеюсь, в будущем подпишем еще ряд соглашений о взаимодействии в рамках государственной молодежной политики между Минской и Брянской областями", - отметила она.

Организаторами проекта выступили Миноблисполком, Минский областной комитет БРСМ, Борисовский, Березинский и Смолевичский райисполкомы.-0-

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Теги
Исаченко, Минская область, мнения, молодежь, регионы России, сотрудничество
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