Взаимодействие с ЖКХ и создание турпортала предложили в общественной приемной гомельчане

15 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Предложения по взаимодействию с коммунальными службами, созданию информационного ресурса о туризме и отдыхе озвучили сегодня жители Гомельской области в общественной приемной при облисполкоме. Телефонную линию и прием граждан провел начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и по проблемам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС облисполкома Дмитрий Рутковский, передает корреспондент БЕЛТА.

В телефонном звонке гомельчанка высказала мнение о том, что нужно усилить взаимодействие жителей города и коммунальных служб. "Причем на основе постоянного диалога. Для пожилых это могло быть анкетирование через почтовые ящики, для более молодого поколения - опросы на сайтах. Например, у нас многоподъездный дом, тротуар довольно опасный, с ямами. И коммунальщики могли бы советоваться с жильцами по поводу того, что нужно сделать в первую очередь, а что может подождать", - считает заявительница.

Дмитрий Рутковский разъяснил существующий механизм работы с обращениями по вопросам ЖКХ и отметил, что поступившее предложение будет изучено.

Идею создать в регионе информационный ресурс о местах для туризма и отдыха озвучила другая гомельчанка. "Как вариант - это сайт, где были бы перечислены интересные места, описано, как можно добраться туда, не имея машины, кто организует туры. У нас много красивых мест, но не все о них знают", - подчеркнула женщина.

Предлагали жители региона и изменения по избирательной системе, работе сотрудников органов внутренних дел.

Дмитрий Рутковский отметил, что и на диалоговых площадках, и в общественной приемной нередко звучит чернобыльская тема. Жители интересуются социальными выплатами, льготами, компенсациями, алгоритмом установления статуса пострадавших, интересуются возможностями получения жилья. Актуальны вопросы газификации чернобыльских территорий, развития их инфраструктуры, водоснабжения - замены сетей, строительства скважин, станций обезжелезивания.

Кроме того, обсуждаются итоги реализации госпрограммы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, формирование новой. "Уже практически сформирована очередная программа. Она учитывает все направления, которые были в прошлом документе. Это и оздоровление населения, и бесплатное питание детей, и защитные меры в агропромышленном комплексе. В приоритете - социально-экономическое развитие территорий, обеспечение безопасных условий проживания", - уточнил начальник управления.

Как сообщалось, общественная приемная при Гомельском облисполкоме начала работу 12 ноября. "2021 год будет ознаменован важнейшим событием в жизни нашей страны: представители всех регионов Беларуси - люди разных социальных групп, профессий и возрастов - обсудят актуальные вопросы жизни государства и общества, подведут итоги прошедшей пятилетки, выработают направления стратегии дальнейшего развития республики на Всебелорусском народном собрании. Жители Гомельской области могут принять участие в общественном обсуждении, подготовке предложений по совершенствованию национального законодательства", - отметили в облисполкоме. Предложения можно оставить в общественной приемной во вторник и четверг с 16.00 до 18.00 по адресу: Гомель, пр.Ленина, 2, каб.106. Мнения, инициативы в указанное время принимаются как лично, так и по телефону 8 (0232) 33-12-37.

С графиком работы общественной приемной можно ознакомиться на официальном сайте облисполкома в разделе "Общественная приемная".

Помимо предложений для обсуждения на Всебелорусском собрании жители региона обращаются в общественную приемную и с бытовыми вопросами. Некоторые из них уже решены. Например, жители Рогачева жаловались на затопление подвала в общежитии. Как отметили в КЖЭУП "Рогачев", это случилось из-за засора канализации. Ее прочистили, аварийные участки заменили.-0-