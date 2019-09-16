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16 сентября 2019, 16:42

"Wargaming Fest: День танкиста" собрал в парке Победы 250 тыс. гостей из 28 стран

На фестивале
На фестивале

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гостями фестиваля "Wargaming Fest: День танкиста" 15 сентября в парке Победы стали 250 тыс. человек из 28 стран. К прямой онлайн-трансляции присоединились 2,6 млн зрителей, сообщили БЕЛТА организаторы.

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В столичном парке Победы отпраздновали День танкиста с особым размахом, солдатской кашей, театральными постановками, десятками игр и развлечений, в жарких виртуальных боях и не менее жарких реальных танцах под "Катюшу" и "Вопли Видоплясова".

"Мы начали подготовку к этому празднику ровно год назад и старались учесть весь наработанный опыт, чтобы сделать пребывание гостей на фестивале максимально комфортным, - рассказал главный организатор Wargaming Fest Максим Грачев. - И, судя по полученным отзывам, а также по количеству участников, посетивших мероприятие, у нас все получилось: мы подарили людям настоящий праздник и подтвердили статус крупнейшего фестиваля интерактивных развлечений в Европе".

Развлечения на территории в 100 га

В этом году фестиваль, значительно прибавивший в масштабах, развернулся на территории в 100 га. Гостей ожидала значительно расширенная по сравнению с прошлым годом программа развлечений для всей семьи: свыше 120 зон с самыми различными активностями по всему парку Победы начиная от огромного танкотвистера, игровых автоматов и причудливых лабиринтов и заканчивая мастер-классами по брейк-дансу и школой для диджеев.

На специальной площадке от Вооруженных Сил Беларуси гости смогли ознакомиться с военной техникой и сфотографироваться с настоящими танками различных моделей, в том числе танком Т-72Б3, на котором белорусская команда заняла второе место в соревнованиях по танковому биатлону.

Кроме того, на территории Wargaming Fest работали свыше 30 фотозон, 130 фуд-кортов, а также яркие интерактивные площадки от партнеров праздника. К примеру, о подвигах наших соотечественников во время Великой Отечественной войны рассказывала фотовыставка "Беларусь помнит 75 мгновений войны", организованная БЕЛТА. На архивных снимках запечатлены уникальные моменты фронтовой истории.

Игровые зоны

На самой большой площадке видеоигр под открытым небом в Беларуси были размещены более 200 компьютеров, на которых игроки сражались друг с другом в World of Tanks, зарабатывая бонус-коды. На площадке World of Tanks Blitz по количеству заработанного в боях опыта выбраны три игрока, которым вручены смартфоны. В демонстрационной зоне игроки смогли ознакомиться с новым экшеном от третьего лица про спецназ "Калибр".

Кроме того, в "Премиум-ангаре" была установлена дополнительная игровая зона World of Tanks, "Калибра" и Pagan Online на более чем 100 компьютеров. А фанаты "World of Tanks: Наемники" смогли сразиться здесь на мощных консолях Xbox One X и оценить возможности разрешения 4K и максимально реалистичную графику игры. Здесь же прошел международный турнир "Стальной охотник: битва блогеров", в котором 20 блогеров боролись за солидный суперприз. В результате участник _NIDIN_ стал обладателем "Основного калибра" за самое большое количество урона, нанесенного суммарно в течение 10 боев, и забрал приз в 110 тыс. российских рублей. Третье место и 150 тыс. российских рублей заслужил участник под ником Cresp1ks, второе место и 250 тыс. российских рублей вновь достались блогеру _NIDIN_, а первое место и приз в 500 тыс. российских рублей завоевал LeBwa.

Сражения на главной сцене

На главной сцене состоялся матч Кланового суперкубка по World of Tanks, в котором приняли участие лучшие команды RU- и EU-регионов. Игроки сошлись в формате 15 на 15, разыграв между собой призовой фонд в $40 тыс. В итоге команда [MERCY] МОНИК из RU-региона с разгромным счетом 5:0 победила команду [DE-VI] Delicious Vicious из EU-региона и выиграла $25 тыс. плюс 500 тыс. золота, а также брендированную игровую фурнитуру от партнера праздника.

Артисты

В этом году выступить на сцене, оборудованной мощной аппаратурой, были приглашены именитые музыканты. Выступление началось с белорусской группы "Крамбамбуля", продолжила концерт украинская рок-группа "Вопли Видоплясова". После перерыва на Клановый суперкубок и презентацию World of Tanks на сцену вышла российская команда "Звери". Гости из Калифорнии The Offspring завершили этот вечер взрывным сетом своих хитов.

Как отметили организаторы, сотрудничество с The Offspring не ограничится одним концертом. С 18 сентября по 7 октября игроки World of Tanks смогут увидеть группу, выступающую на виртуальной сцене в ангаре игры. Анимировать участников коллектива удалось с помощью технологии motion capture, которая впервые использовалась в World of Tanks. При этом "танкистам" будет доступна возможность оставить участников The Offspring у себя в клиенте.

Завершился "Wargaming Fest: День танкиста" грандиозным фейерверком, озарившим небо над парком Победы тысячами огней.

Праздник организован компанией Wargaming совместно с Минским городским исполнительным комитетом и Министерством обороны Беларуси.

Wargaming - один из крупнейших мировых издателей и разработчиков на рынке free-to-play MMO. Компания, основанная в 1998 году, располагает офисами по всему миру и насчитывает более 4500 сотрудников. Аудитория игр Wargaming, включая флагманские проекты World of Tanks и World of Warships, охватывает более 200 млн пользователей на всех крупных игровых платформах. В компании активно развивается социальное направление: Wargaming сотрудничает с музеями, реализует образовательные и благотворительные проекты, а также участвует в сохранении и популяризации военной истории.-0-

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