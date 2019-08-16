X Национальная филателистическая выставка пройдет в Бресте с 4 по 8 сентября

16 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. X Национальная филателистическая выставка "Белфила-2019", посвященная 1000-летию первого письменного упоминания Бреста, пройдет с 4 по 8 сентября в областном центре, сообщили БЕЛТА в пресс-службе РУП "Белпочта".

К открытию юбилейной выставки белорусская почта подготовила почтовый блок, конверт первого дня и специальный штемпель "1000 лет со времени первого письменного упоминания Бреста", а также художественный маркированный конверт и памятный штемпель "Х Национальная филателистическая выставка "Белфила-2019".

Выставка развернется в помещении кинотеатра "Беларусь", расположенном на главной пешеходной улице города - Советской. В мероприятии примут участие филателисты из 16 стран, в том числе Бразилии, Германии, Израиля, Ирландии, Португалии, США, которые представят 146 коллекций. Экспозиция белорусской почты продемонстрирует все этапы создания почтовой продукции, приуроченной к 1000-летию первого письменного упоминания Бреста.

Традиционными участниками белорусских национальных выставок являются почтовые администрации разных стран. В частности, официальный класс на "Белфила-2019" представят семь разноплановых экспозиций. Коллекции конкурсного класса (62 экспоната) будет оценивать квалифицированное жюри.

"Основная задача X Национальной филателистической выставки - привлечь внимания общественности к вопросам развития филателии в республике. Именно поэтому радует активное участие в выставке детей и молодежи. Так, в юношеском классе будут представлены 22 коллекции, в том числе в группе А (до 15 лет включительно) - 11 коллекций, в группе Б (16-18 лет) - пять коллекций, в группе В (19-21 год) - шесть коллекций", - рассказали в пресс-службе.

Впервые Национальная филателистическая выставка состоялась в Могилеве в 1999 году, затем в Гродно (2000 и 2006 годы), Минске (2002, 2004, 2009, 2015, 2017), Гомеле (2011).

Организаторами "Белфила-2019" выступают Министерство связи и информатизации, РУП "Белпочта", Брестский горисполком, общественное объединение "Белорусский союз филателистов". В организации мероприятия также приняли активное участие Министерство культуры, Министерство информации, Национальный художественный музей.-0-