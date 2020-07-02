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02 июля 2020, 10:31

"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Быть гвардейцем - значит быть лучшим. Репортаж из 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады

Старшина Андрей Пакулис
Старшина Андрей Пакулис
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Дислоцированная в Гродно 6-я отдельная гвардейская механизированная бригада во многом была и остается первопроходцем. Именно она стала первым подобным воинским формированием Вооруженных Сил молодой суверенной Беларуси, когда 1 августа 1992 года ее переименовали из 6-й гвардейской танковой дивизии с сохранением всех наград и почетных наименований. Именно с этой воинской части вскоре начался этап реформирования Вооруженных Сил. Звание первого ко многому обязывает, и сегодня гвардейская бригада - один из флагманов сухопутных войск Беларуси. Корреспонденты БЕЛТА выясняли, почему служить в 6-й ОМБР престижно и почетно. Все беседы - в рабочей обстановке: гвардейцы активно занимаются боевой учебой, подготовкой к приему нового пополнения, обслуживанием техники и вооружения.

Командир 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады гвардии полковник Вадим Суров
Командир 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады гвардии полковник Вадим Суров

Оперативные учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2013"
Оперативные учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2013"

"Бригада на протяжении многих лет выполняет поставленные перед ней задачи, - рассказывает командир 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады гвардии полковник Вадим Суров. - Только в этом году во время проверки боевой мобилизационной готовности под руководством начальника Генерального штаба воинские части бригады показали отличные результаты, что было отмечено в приказе министра обороны". Бригада - участник таких масштабных комплексных учений, как "Неман-2001", "Березина-2002", "Щит Отечества-2004", а также совместных оперативных учений вооруженных сил Беларуси и России "Щит Союза-2011", "Запад-2013", "Щит Союза-2015". Действия военнослужащих бригады неизменно получали высокие оценки. Это, по словам командира, результат кропотливой ежедневной работы солдат и офицеров в плане боевой подготовки, обучения личного состава.

Танковый биатлон
Танковый биатлон

Гвардейцам есть чем гордиться. В прошлом году на Международных армейских играх белорусская команда заняла почетное второе место в танковом биатлоне. Представляющий страну экипаж был из состава отдельного танкового батальона 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады.

Старшина Андрей Пакулис
Старшина Андрей Пакулис

В команде был и старшина Андрей Пакулис. Сейчас он готовит свою боевую машину к новому учебному году. "Конечно, интересно было проверить уровень мастерства в сравнении с лучшими танкистами из других стран, - отмечает он. - Результат - призовое место - итог слаженной работы, тренировок, во время которых оттачивались навыки. Секреты? Просто надо любить то, что делаешь, и постоянно стремиться стать еще лучше". В танкисты Андрей Пакулис попал на срочной службе. Признается, что полюбил танки. И вот уже более шести лет служит по контракту, передает опыт молодым.

Командир роты Владислав Малюков и ефрейтор Дмиртий Жих
Командир роты Владислав Малюков и ефрейтор Дмиртий Жих

Рядовые Артем Наумчик и Никита Пархомчик
Рядовые Артем Наумчик и Никита Пархомчик

"Желающих остаться на контракт в последнее время немало, приходят и те, кто отслужил в других родах войск, - комментирует тему контрактной службы Вадим Суров. - Однако параметры отбора у нас жесткие, не всякий сможет их пройти. Отбираем лучших из лучших". В прошлом году появилась возможность призывать на контракт востребованных специалистов из числа молодых людей, которые еще не проходили срочную службу. Они получают денежное довольствие, живут не в казарме, а дома, правда, вместо полутора лет призываются на два года.

Андрей Валицкий
Андрей Валицкий

Желает связать свою жизнь с армией и 19-летний Андрей Валицкий. Сейчас ефрейтор разведывательного батальона готовится поступать в Военную академию.

"У меня в семье служили все мужчины: отец, дед, - подчеркивает молодой человек. - Не было даже мысли, чтобы по каким-то причинам не пойти в армию. Наоборот, на срочную службу пошел, чтобы проверить себя, убедиться, что это точно мое. Думаю, этот опыт пригодится и при поступлении, и во время учебы. Хочу и дальше быть разведчиком, факультет выбрал соответствующий". К поступлению Андрей готовится параллельно со службой. Говорит, поддерживают в начинании и офицеры, и сослуживцы.

На территории 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады
На территории 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады

"Нашел новых друзей, товарищей, поэтому служба совсем не тяготит. Интересно узнавать новое, отрабатывать полученные теоретические знания на практике на полевых выходах, - рассказывает ефрейтор. - Слышал, конечно, разные рассуждения про армию, но, считаю, что они имеют право на жизнь только от тех, кто сам прошел срочную службу. Мое мнение: армия дисциплинирует, укрепляет тело и дух, дает новые знания и возможности". Андрей уверен, что главное - желание и целеустремленность, а все условия для того, чтобы служба принесла пользу, в Вооруженных Силах созданы.

Штаб 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады
Штаб 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады

"Постоянно совершенствуется материально-техническая база, - подтверждает его слова Вадим Суров. - Поступают на вооружение новые образцы техники, стрелкового оружия, все они успешно осваиваются". Командир обращает внимание, что успехи в подготовке, учебе зачастую зависят и от условий для личного состава. И здесь есть что сказать в плане совершенствования инфраструктуры: едва ли не каждый год новоселье подразделения или открытие нового объекта.

Фельдшер лаборант медицинской роты Татьяна Журун
Фельдшер лаборант медицинской роты Татьяна Журун

Стоматолог Виктор Палилеев
Стоматолог Виктор Палилеев

Около двух лет назад в капитально отремонтированное здание переехала медицинская рота бригады, которая раньше располагалась за пределами воинской части. Это позволило улучшить обеспеченность личного состава медицинскими услугами. Благодаря современному оборудованию есть возможность своевременно диагностировать и качественно лечить различные заболевания. Квалифицированную помощь оказывают терапевты, узкие специалисты - офтальмолог, ЛОР, хирург, стоматолог. Есть на базе медроты клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты функциональной диагностики и физиолечения.

Солдатская баня
Солдатская баня

В прошлом году на территории бригады открыли солдатскую баню. Ранее солдаты срочной службы отправлялись в баню в город - это было не совсем удобно, да и занимало немало времени. Новый объект буквально в нескольких шагах от казарм, одновременно здесь может помыться целый взвод - до 30 человек.

Правда, сегодня солдату не обязательно ждать банный день, чтобы привести себя в порядок. В казарме есть душевые, стиральные машины. Плюс свой тренажерный зал, уютные и комфортные помещения для занятий, отдыха, саморазвития - казармы одна за другой реконструируются и усовершенствуются. Кто-то с улыбкой замечает, что отцы нынешних солдат, служившие два-три десятка лет назад, такие условия назвали бы практически санаторными.

Кондитер Валентина Автухова
Кондитер Валентина Автухова

Повар Анна Бялык
Повар Анна Бялык

Столовая
Столовая

Схожие сравнения у них наверняка появились бы и при визите в столовую. Завтраки, обеды и ужины солдатам готовят гражданские специалисты. Меню выверенное, сбалансированное и вкусное: от пирожков и булочек до запеченых колбасок, отбивных и тушеной курицы. Некоторые на службе набирают вес, правда, это "здоровые килограммы", когда юноша за счет правильного питания, режима и физических нагрузок становится настоящим мужчиной.

В музее
В музее

Одним из символов бригады, знакомым многим жителям Гродно, стал тяжелый танк ИС-2. Он установлен у входа в часть. Эти машины в годы войны были в составе прославленного 6-го гвардейского танкового корпуса, правопреемником которого и стала 6-я ОМБР. О боевом пути соединения, прошедшего с боями от Москвы до Берлина, можно узнать в Музее воинской славы. Здесь собрано немало артефактов того времени, уникальных фотоматериалов, архивных документов.

Отдельные стенды посвящены послевоенным и современным этапам истории бригады. В соединении в свое время служила целая плеяда именитых военачальников, что как нельзя лучше должно мотивировать молодых офицеров и солдат.

Аллея бюстов
Аллея бюстов

Рядом с музеем располагается аллея бюстов Героев Советского Союза одного из подразделений бригады. Памятники создавались еще в 1940-х годах в Германии, где дислоцировалась воинская часть. Впоследствии их сберегли и сохранили. В этом году на аллее прошли торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы. Гвардейцы чтут память и славные традиции воинов-победителей.

Сергей ГАВРИЦКИЙ,

Фото Леонида ЩЕГЛОВА,

БЕЛТА.-0-

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