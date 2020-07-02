"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Быть гвардейцем - значит быть лучшим. Репортаж из 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады

Дислоцированная в Гродно 6-я отдельная гвардейская механизированная бригада во многом была и остается первопроходцем. Именно она стала первым подобным воинским формированием Вооруженных Сил молодой суверенной Беларуси, когда 1 августа 1992 года ее переименовали из 6-й гвардейской танковой дивизии с сохранением всех наград и почетных наименований. Именно с этой воинской части вскоре начался этап реформирования Вооруженных Сил. Звание первого ко многому обязывает, и сегодня гвардейская бригада - один из флагманов сухопутных войск Беларуси. Корреспонденты БЕЛТА выясняли, почему служить в 6-й ОМБР престижно и почетно. Все беседы - в рабочей обстановке: гвардейцы активно занимаются боевой учебой, подготовкой к приему нового пополнения, обслуживанием техники и вооружения.

Командир 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады гвардии полковник Вадим Суров

Оперативные учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2013"

"Бригада на протяжении многих лет выполняет поставленные перед ней задачи, - рассказывает командир 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады гвардии полковник Вадим Суров. - Только в этом году во время проверки боевой мобилизационной готовности под руководством начальника Генерального штаба воинские части бригады показали отличные результаты, что было отмечено в приказе министра обороны". Бригада - участник таких масштабных комплексных учений, как "Неман-2001", "Березина-2002", "Щит Отечества-2004", а также совместных оперативных учений вооруженных сил Беларуси и России "Щит Союза-2011", "Запад-2013", "Щит Союза-2015". Действия военнослужащих бригады неизменно получали высокие оценки. Это, по словам командира, результат кропотливой ежедневной работы солдат и офицеров в плане боевой подготовки, обучения личного состава.

Танковый биатлон

Гвардейцам есть чем гордиться. В прошлом году на Международных армейских играх белорусская команда заняла почетное второе место в танковом биатлоне. Представляющий страну экипаж был из состава отдельного танкового батальона 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады.

Старшина Андрей Пакулис

В команде был и старшина Андрей Пакулис. Сейчас он готовит свою боевую машину к новому учебному году. "Конечно, интересно было проверить уровень мастерства в сравнении с лучшими танкистами из других стран, - отмечает он. - Результат - призовое место - итог слаженной работы, тренировок, во время которых оттачивались навыки. Секреты? Просто надо любить то, что делаешь, и постоянно стремиться стать еще лучше". В танкисты Андрей Пакулис попал на срочной службе. Признается, что полюбил танки. И вот уже более шести лет служит по контракту, передает опыт молодым.

Командир роты Владислав Малюков и ефрейтор Дмиртий Жих

Рядовые Артем Наумчик и Никита Пархомчик

"Желающих остаться на контракт в последнее время немало, приходят и те, кто отслужил в других родах войск, - комментирует тему контрактной службы Вадим Суров. - Однако параметры отбора у нас жесткие, не всякий сможет их пройти. Отбираем лучших из лучших". В прошлом году появилась возможность призывать на контракт востребованных специалистов из числа молодых людей, которые еще не проходили срочную службу. Они получают денежное довольствие, живут не в казарме, а дома, правда, вместо полутора лет призываются на два года.

Андрей Валицкий

Желает связать свою жизнь с армией и 19-летний Андрей Валицкий. Сейчас ефрейтор разведывательного батальона готовится поступать в Военную академию.

"У меня в семье служили все мужчины: отец, дед, - подчеркивает молодой человек. - Не было даже мысли, чтобы по каким-то причинам не пойти в армию. Наоборот, на срочную службу пошел, чтобы проверить себя, убедиться, что это точно мое. Думаю, этот опыт пригодится и при поступлении, и во время учебы. Хочу и дальше быть разведчиком, факультет выбрал соответствующий". К поступлению Андрей готовится параллельно со службой. Говорит, поддерживают в начинании и офицеры, и сослуживцы.

На территории 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады

"Нашел новых друзей, товарищей, поэтому служба совсем не тяготит. Интересно узнавать новое, отрабатывать полученные теоретические знания на практике на полевых выходах, - рассказывает ефрейтор. - Слышал, конечно, разные рассуждения про армию, но, считаю, что они имеют право на жизнь только от тех, кто сам прошел срочную службу. Мое мнение: армия дисциплинирует, укрепляет тело и дух, дает новые знания и возможности". Андрей уверен, что главное - желание и целеустремленность, а все условия для того, чтобы служба принесла пользу, в Вооруженных Силах созданы.

Штаб 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады

"Постоянно совершенствуется материально-техническая база, - подтверждает его слова Вадим Суров. - Поступают на вооружение новые образцы техники, стрелкового оружия, все они успешно осваиваются". Командир обращает внимание, что успехи в подготовке, учебе зачастую зависят и от условий для личного состава. И здесь есть что сказать в плане совершенствования инфраструктуры: едва ли не каждый год новоселье подразделения или открытие нового объекта.

Фельдшер лаборант медицинской роты Татьяна Журун

Стоматолог Виктор Палилеев

Около двух лет назад в капитально отремонтированное здание переехала медицинская рота бригады, которая раньше располагалась за пределами воинской части. Это позволило улучшить обеспеченность личного состава медицинскими услугами. Благодаря современному оборудованию есть возможность своевременно диагностировать и качественно лечить различные заболевания. Квалифицированную помощь оказывают терапевты, узкие специалисты - офтальмолог, ЛОР, хирург, стоматолог. Есть на базе медроты клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты функциональной диагностики и физиолечения.

Солдатская баня

В прошлом году на территории бригады открыли солдатскую баню. Ранее солдаты срочной службы отправлялись в баню в город - это было не совсем удобно, да и занимало немало времени. Новый объект буквально в нескольких шагах от казарм, одновременно здесь может помыться целый взвод - до 30 человек.

Правда, сегодня солдату не обязательно ждать банный день, чтобы привести себя в порядок. В казарме есть душевые, стиральные машины. Плюс свой тренажерный зал, уютные и комфортные помещения для занятий, отдыха, саморазвития - казармы одна за другой реконструируются и усовершенствуются. Кто-то с улыбкой замечает, что отцы нынешних солдат, служившие два-три десятка лет назад, такие условия назвали бы практически санаторными.

Кондитер Валентина Автухова

Повар Анна Бялык

Столовая

Схожие сравнения у них наверняка появились бы и при визите в столовую. Завтраки, обеды и ужины солдатам готовят гражданские специалисты. Меню выверенное, сбалансированное и вкусное: от пирожков и булочек до запеченых колбасок, отбивных и тушеной курицы. Некоторые на службе набирают вес, правда, это "здоровые килограммы", когда юноша за счет правильного питания, режима и физических нагрузок становится настоящим мужчиной.

В музее

Одним из символов бригады, знакомым многим жителям Гродно, стал тяжелый танк ИС-2. Он установлен у входа в часть. Эти машины в годы войны были в составе прославленного 6-го гвардейского танкового корпуса, правопреемником которого и стала 6-я ОМБР. О боевом пути соединения, прошедшего с боями от Москвы до Берлина, можно узнать в Музее воинской славы. Здесь собрано немало артефактов того времени, уникальных фотоматериалов, архивных документов.

Отдельные стенды посвящены послевоенным и современным этапам истории бригады. В соединении в свое время служила целая плеяда именитых военачальников, что как нельзя лучше должно мотивировать молодых офицеров и солдат.

Аллея бюстов

Рядом с музеем располагается аллея бюстов Героев Советского Союза одного из подразделений бригады. Памятники создавались еще в 1940-х годах в Германии, где дислоцировалась воинская часть. Впоследствии их сберегли и сохранили. В этом году на аллее прошли торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы. Гвардейцы чтут память и славные традиции воинов-победителей.

Сергей ГАВРИЦКИЙ,

Фото Леонида ЩЕГЛОВА,

БЕЛТА.-0-