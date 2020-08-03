"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ". Солнечный, культурный и очень прогрессивный город: репортаж из Молодечно

"Молодечно с каждым годом меняется только в лучшую сторону", - говорят его жители. В городе появились многофункциональные спортивные объекты, амфитеатр, уникальные водоемы с фонтанами. Ведется благоустройство домов и дорог. В ближайших планах - строительство детского сада-начальной школы, Дворца бракосочетаний и поликлиники, улучшение транспортного сообщения со столицей. Постепенно в городе увеличивается количество предприятий, появляются рабочие места. Параллельно растут новые жилые микрорайоны. Вместе с председателем Молодечненского райисполкома Юрием Горловым корреспонденты БЕЛТА прогулялись по городу и поговорили о его развитии как райцентра, культурной столицы и промышленной зоны.

Культура - главная отличительная черта города и народа

Просторная центральная площадь с фонтаном, винтажными фонарями, парком Победы - любимая территория для прогулок молодечненцев, повод для гордости и место встречи гостей. Отсюда начинаем знакомиться с городом и его руководством. Юрий Горлов возглавил Молодечненский райисполком в 2018 году, до этого работал в Столбцах, Минске, Узде и других городах. "По опыту жизни и работы в разных городах, которые, конечно, по-своему уникальны, могу сказать, что в Молодечно очень комфортно и интересно. Это чистый, светлый, благоустроенный город с развитой инфраструктурой, немалым количеством рабочих мест в разных отраслях, хорошими условиями для развития бизнеса, - отмечает глава райцентра. - Множество культурных событий, выгодное географическое расположение - у этого города много плюсов. Здесь уровень жизни не хуже, чем в столице, только все гораздо компактнее и меньше суеты. Наверное, именно поэтому город растет и развивается. Сейчас у нас проживает 95 тыс., в целом по району 136 тыс. Думаю, такими темпами скоро станем городом-стотысячником".

Пока гуляем по площади, встречаем много молодежи, мамочек с колясками, детей. Юрий Горлов с улыбкой замечает, что в скором времени в городе может стать больше счастливых семей. Рядом с Центральной площадью появится новый Дворец бракосочетаний. Это будет просторное, современное здание, которое возведут по уникальному проекту.

В жаркий полдень многие стараются проводить время в тени деревьев в парке Победы. Его заложили в 1946 году. Около 10 лет назад здесь обустроили два искусственных водоема с перекатами. Ближе к вечеру здесь начинают бить фонтаны, а когда темнеет, рукотворные гейзеры раскрашивает в разные цвета подсветка. Набережную украшают белые ротонды - излюбленное место для молодоженов. А судя по количеству новых замков на кованом мостике, в городе их немало в этот свадебный сезон. Полюбоваться живописными пейзажами парка можно не только с берега. Здесь в теплое время года открывается прокат катамаранов, поэтому при желании можно устроить водную прогулку.

Летний амфитеатр на 2,6 тыс. мест удачно вписался в холмистый ландшафт парка. Здесь по традиции проводят Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Молодечно". В следующем году этот праздник станет юбилейным - 20-м. Поэтому организаторы продумывают культурную программу уже сейчас, чтобы удивить гостей. В этом году из-за эпидемической обстановки фестиваль решили не проводить. Зато в 2021-м гулянья обещают быть вдвойне массовыми.

Между фестивалями и крупными праздниками амфитеатр без дела не простаивает. Здесь чествуют лучших выпускников района, выдающихся тружеников села, проводят Дни города. "Когда меня просят описать Молодечно, первое, что приходит в голову, - культурный. И город, и наш народ. Пожалуй, это наша уникальная черта. Не зря в 2016 году Молодечно присвоили почетное звание культурной столицы Беларуси. Сейчас это наш своеобразный тренд, который стараемся развивать", - подчеркивает Юрий Горлов. Каждые выходные в городском парке проходит небольшой праздник. Сценки, концерты, игры организовывают по очереди коллективы, творческие объединения со всего района. Задействуют при этом, правда, не амфитеатр, а сцену поменьше, но людей собирается немало.

В холодное время года любителей культурного досуга принимают во Дворце культуры. Его построили в 2002 году рядом с парком Победы, и вот уже почти 20 лет он считается лучшим местом для проведения мероприятий, причем не только городского и районного масштабов. Здесь проходят концерты звезд белорусской эстрады, знаменитых артистов и коллективов России и стран ближнего зарубежья, творческие вечера известных людей, многочисленные благотворительные акции. Сольные концерты здесь давали Валерий Меладзе, Лолита, приезжали на гастроли Кристина Орбакайте, Стас Пьеха, группа "Би-2". Они отмечали хорошие условия, довольны были звуком, акустикой и самой сценой.

Славится Молодечно и своей театральной жизнью. В 1990 году в городе появился кукольный театр "Батлейка", который был создан как областной театр. Сегодня в его репертуаре, рассчитанном преимущественно на юных зрителей, 22 спектакля, 90% из них - сказки на белорусском языке.

Минский областной драматический театр появился в Молодечно на базе Молодечненского народного театра городского Дома культуры в 1991 году по инициативе заслуженного работника культуры Беларуси Николая Мацкевича. Открылся театр в 1993 году спектаклем "Земля" по поэме Я.Коласа "Новая земля". При формировании репертуара особое внимание уделяют белорусской драматургии.

Своей малой родиной Молодечно называют не только талантливые актеры, режиссеры, но и известные музыканты, для которых альма-матер стал Молодечненский музыкальный колледж имени М.К.Огинского. В свое время его окончили белорусские композиторы Олег Елисеенков и Нина Устинова, народный артист Беларуси Александр Тиханович, народный артист России Юрий Антонов.

Председатель райисполкома показывает находящиеся по соседству Молочненский политехнический и торгово-экономический колледжи. Он замечает, что в городе готовят на высоком уровне специалистов не только творческой сферы, но и инженерного профиля, а также других отраслей экономики. В центре города находится медицинский колледж имени И.В.Залуцкого, который обеспечивает потребность региона в медперсонале среднего звена.

"В целом же Молодечно - город довольно молодой, у нас много молодежи, студентов, которые приезжают к нам учиться не только из близлежащих городов, но и самых отдаленных регионов. Многие хотят продолжить свою профессиональную деятельность в Молодечно. Мы же готовы создавать выгодные условия для молодых специалистов не только на рабочих местах, но и стараться всячески поддерживать их в плане жилья. Например, хотим развивать сегмент арендного жилья для работников социальной сферы. Арендные квартиры появятся в микрорайоне №4, где в скором времени начнется строительство восьми домов", - рассказывает глава района.

В планах не только строительство жилья, но и развитие инфраструктуры

Согласно генплану площади Молодечно будут постепенно увеличиваться за счет освоения территорий города и сноса частного сектора. К 2030 году будет построено более 450 тыс. кв.м жилья. Сейчас ведется разработка проектов под строительство микрорайонов №7, 8, 9, где значительную долю жилфонда отведут для многодетных. В прошлом году местные власти обеспечили современными квартирами 142 многодетные семьи, всего же было построено 44 тыс. кв.м жилья. В этом году планируют ввести в эксплуатацию семь многоквартирных жилых домов. Новоселье смогут отпраздновать 150 многодетных семей.

Стараются городские власти не только удовлетворить спрос на жилье, но и создать дополнительные места для обучения и воспитания детей. В ближайшее время в микрорайоне №11 будет строиться детский сад-начальная школа. "Работаем над вопросом строительства еще одной поликлиники. Здоровье населения является одним из главных условий успешного развития региона. Для оказания высокотехнологичных видов медицинских услуг при поддержке государства закуплено оборудование. Уже сейчас в городе работают кабинет МРТ, рентгенологический маммограф, в этом году будет введен в эксплуатацию ангиограф", - сказал руководитель райисполкома.

В микрорайонах старой застройки тоже всячески стараются улучшать условия проживания. Например, в одном из дворов по ул. Франциска Скорины у дверей подъездов появились яркие картины, поставили качели, скамейки, смастерили предметы декора. Все это сделали своими силами местные жители. Периодически здесь соседи устраивают небольшие мероприятия.

Гордятся молодечненцы своими многочисленными спортивными объектами. В городе создана вся инфраструктура, чтобы поддерживать физическое здоровье, заниматься командными играми и тренировать сноровку. Тренажерный и фитнес-залы, плаванье, фигурное катание, хоккей, танцы, боулинг, бильярд - это неполный список увлечений, которые стали активно развиваться в городе после открытия спортивно-развлекательного центра. Комплекс построили в 2011 году. Он состоит из трех зон: ледовой арены на 2,2 тыс. зрителей, универсального спортивного зала для занятий волейболом, баскетболом, мини-футболом, гандболом (трансформируется под разные виды спорта) с трибунами на 270 зрителей и бассейна с элементами аквапарка.

На базе спортивно-развлекательного центра размещается Минская областная комплексная детско-юношеская спортивная школа "Олимпик-2011". В администрации отмечают, что график тренировок плотный, особенно на льду. Его делят хоккейный клуб "Динамо-Молодечно", юные фигуристы, спортсмены, которые приезжают на сборы. Любят проводить выходные и вечера молодечненцы в бассейне с горками, которые не пустуют даже в летний сезон, когда большинство отдыхает на пляжах. Всего же в городе функционируют семь бассейнов.

Помимо хоккея активно играют в Молодечно в футбол и волейбол. В 2013 году в городе построили стадион по пляжным видам спорта, где проводятся соревнования европейского уровня. Организовать матчи международного масштаба позволяет и местный футбольный стадион с ареной на 4,8 тыс. мест. Его реконструировали в 2005 году, а спустя четыре года объекту присвоили высшую квалификационную категорию.

Заниматься спортом под открытым небом может позволить себе любой житель Молодечно. Для этого даже не нужно прилагать никаких финансовых затрат - только усилия. Два года назад на территории городского и пляжного стадионов появились тренажеры. Их облюбовала не только молодежь, но и старшее поколение.

Количество предприятий растет, появляются новые рабочие места

Большие планы на ближайшее будущее у местных властей по развитию не только социального сегмента, но и экономики города и района. За последние 4-5 лет в этой сфере просматриваются значительные достижения. Уровень безработицы в районе за этот период сократился с 1% до 0,2%, а средняя заработная плата за 6 месяцев текущего года составляет Br986,9.

Молодечненский район считают промышленным регионом с выгодным экономико-географическим положением и развитыми транспортными коммуникациями. Здесь развиваются 38 организаций основной промышленной группы и 200 малых предприятий из разных отраслей: металлообработки, производства строительных материалов, мебели, парфюмерии и керамических изделий. Но основной упор в регионе делают на производстве продуктов питания, в частности мяса, молока, хлебобулочных изделий, на базе таких предприятий, как Молодечненский молочный комбинат, "Велес-Мит", Молодечненский комбинат хлебопродуктов. Поставляют продукцию из региона в 42 страны, и география поставок растет. Причем заинтересованы в деликатесах, оборудовании из Молодечно очень далекие страны - Гвинея, Кения, Египет, Объединенные Арабские Эмираты.

Работающие по современным технологиям предприятия появляются на площадях ликвидируемых организаций и на территории СЭЗ "Минск" в Молодечно. В качестве примера Юрий Горлов приводит ООО "ЭВКОНТ". Предприятие производит на площадях завода металлоконструкций железнодорожные контейнеры, которые отправляют в основном на экспорт. Здесь создано более 90 рабочих мест, средняя заработная плата составляет Br1,7 тыс. В скором времени в городе будет ликвидировано "Молодечностройматериалы". На этой производственной базе планирует выпуск пеллет ООО "Фортум-Бел".

Увеличивается в регионе число рабочих мест благодаря выгодным условиям для развития малого и среднего бизнеса. С 2016 года растет количество предпринимателей. Сейчас "на себя" в регионе работают 5,5 тыс. субъектов. В основном они специализируются на торговле и сфере услуг. Построили в городе и современные торговые центры: на шопинг в Молодечно приезжают из ближайших регионов, здесь выгодные цены и комфортные условия для покупателей.

Появилось в городе и своего рода ноу-хау - улица стритфуда (по ул. Франциска Скорины) благодаря одной местной активистке. Маленькие торговые павильончики, где предлагают кофе, шаурму, пиццу и лучшие бургеры в городе, стильно расписали. Предусмотрели места для отдыха и приема пищи. Говорят, что по вечерам и в выходные здесь полно молодежи.

На террасе у пиццерии мы разговорились с двумя подругами. 24-летняя Надежда Миличенко считает, что молодым людям в Молодечно жить не скучно, есть куда пойти, где развлечься и чем себя занять в свободное от работы время. "Я родилась в Молодечно и очень люблю свой город. Здорово, что он меняется и развивается в лучшую сторону, появляются такие места, как эта улица для молодежи. Стало больше кафе и других мест для отдыха. Появились новые садики и школы - инфраструктура улучшается. Мы еще любим гулять по пешеходной улице Притыцкого, там тоже интересно и очень красиво", - делится девушка.

Отправляемся и мы на местный бульвар. Вдоль улицы на первых этажах жилых домов разместились маленькие магазины и кафе, зоны отдыха со скамейками. Есть здесь кинотеатр. А символом этой пешеходки считаются городские часы.

Пройдя по пешеходной улице от Центральной площади, попадаем на железнодорожный вокзал. Его здание было построено почти 115 лет назад, а сейчас является историческим памятником. В 2008 году вокзал реконструировали и создали комфортные условия для пассажиров, потоки которых постепенно увеличиваются. Через железнодорожный узел города каждый день проходит около 100 поездов.

В шаговой доступности от железнодорожного вокзала расположился автовокзал. Его тоже начали реконструировать в 2008 году. С интервалом в 10-15 минут отсюда отправляются маршрутки в направлении столицы. Хорошее транспортное сообщение и с другими близлежащими городами и пригородом. Судя по электронному табло, отсюда даже при закрытых границах можно уехать в Литву… Но, оказывается, так называется деревня в направлении Воложина.

"Некоторые из Молодечно ездят на работу в другие регионы, например в Минск. Мы уже обсуждаем на уровне облисполкома возможность расширить трассу в направлении столицы и сделать ее двухполосной в обоих направлениях", - замечает Юрий Горлов.

После обширной экскурсии по городу и знакомства с его достопримечательностями интересуемся, почему же Молодечно называют солнечным городом. "Потому что зачастую, когда в других регионах идут дожди, у нас светит солнце, - смеется председатель райисполкома, а потом уже серьезно добавляет. - А вообще, думаю, наш город называют солнечным, потому что молодечненцы - люди светлые и атмосфера тут очень теплая". Удивительно, но когда мы выезжали из города, было солнечно и жарко, а в Минске в это время лил дождь.

Фото Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-