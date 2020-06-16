"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Завод "Технолит" в Могилеве: история смелых решений и роста частного бизнеса

История завода "Технолит" в Могилеве - это история смелых идей и удивительного роста: от маленького кооператива тогда еще на окраине города до успешного частного бизнеса с уникальными научными и технологическими разработками. С момента создания частную инициативу поддерживает государство. 22 июня 2016 года завод "Технолит" посетил Александр Лукашенко. Тогда Президент отметил высокую эффективность и качественную организацию производственных процессов на заводе. Корреспонденты БЕЛТА отправились узнать, как развивалось частное предприятие и в чем же секрет успеха.

Предприятие "Технолит" специализируется на выпуске комплектующих и запасных частей к автотракторной, дорожной, железнодорожной, сельскохозяйственной, строительной и специальной технике. Это первый завод в Беларуси, который занимается выпуском разнообразных поршневых колец и гильз цилиндров из специальных износостойких чугунов, которые получают новым методом литья - намораживанием. За его разработку и промышленную реализацию частное предприятие совместно с Институтом технологии металлов НАН Беларуси удостоено Государственной премии в области науки и техники. Специализируются на мелком и среднем серийном производстве. Началось все в 1997 году, когда Александр Бодяко организовал кооператив "Технолит". Теперь здесь трудятся его жена Ирина, сыновья Андрей и Константин, родной брат Виктор. И еще почти 400 человек.

Нужно быть готовым увидеть все по-другому и в какой-то момент все сложить...

"Я окончил машиностроительный институт в Могилеве. Мои сыновья тоже - вроде все учились в одном вузе, только название у него каждый раз новое было. Потом работал в Институте технологии металлов в Могилеве, - рассказывает директор и основатель завода "Технолит" Александр Бодяко. - Я всегда был бунтарем и лидером. Мне прочили большую общественно-политическую карьеру. Я видел все не так, как другие, всегда искал какие-то новые варианты и возможности. И я попал в систему Академии наук. Наука - это тонкое и своеобразное искусство, где очень многое зависит только от тебя. Но чтобы получить результат, сначала нужно накопить большой запас знаний, чтобы знать, куда же дальше идти".

"Тогда были сложные время. Денег не было, а желание развиваться было. Первые станки покупались уже бывшие в употреблении. Что-то нужно было обновлять, что-то в них менять. И все первые разработки - это все от нехватки денег. Такая банальная причина заставляла двигаться, - поделился директор частного предприятия. - Все открытия - это случай. Но чтобы зацепиться за этот случай, нужно быть к нему готовым, нужно быть готовым увидеть все по-другому: взять по крупицам оттуда и оттуда, а потом в какой-то момент все сложить. После сварки я попал в литье. Я в нем мало что понимал. Ночами сидел с книжками и конспектами в одной руке, а в другой - держал спящего сына. Учился, разбирался. В какой-то момент сформировалось свое видение, отличное от привычных. Надо мной смеялись. А я продолжал искать".

В какой-то момент Александр Бодяко "охладел к научным книжкам", но работу в институте продолжил. "Все, думаю. Не то. Нужно искать для науки какое-то прикладное применение. В первом кооперативе нас было 12 человек. На своем оборудовании научились делать и производить поршневые кольца. Спрос на них был, соответственно и какие-то деньги тоже. Я был уверен, что эти деньги нужно вкладывать в производство, но не все с этим соглашались", - вспоминает он. Позже тот, первый кооператив развалился. Александру Бодяко понравилось производство - для него это стало физическим воплощением трудов и знаний. И за это воплощение удавалось получать деньги. Позже Александр ушел из Института технологии металлов.

Желание развиваться дальше обрело форму в виде малого предприятия "Технолит", с полуразрушенного здания на окраине города, где на крыше росли деревья. Постепенно его начали восстанавливать и налаживать небольшое производство.

"Уже был небольшой опыт, познакомился с директорами ведущих заводов. Они взяли меня под свое крыло. Шаг за шагом, понемногу стал осваиваться в коммерческой и производственной деятельности", - отметил Александр.

Все начиналось здесь с механической обработки. Литье тогда было в Институте технологии металлов - в аренду брали оборудование. Начинали с малого - для этого требовалось меньше ресурсов. Высокая эффективность производства, небольшие партии и невысокая стоимость - так заняли свою нишу на рынке. Постепенно разрастались, появилась необходимость покупать печки.

"Я уже говорил, что я не литейщик. Наверное, поэтому считал, что многое они делают как-то не так. Такой вот бунтарь. Печи трещат, их постоянно чинят. Добавляют что-то в состав - и все равно на выходе не то, что должно быть. Я был уверен, что все можно делать по-другому, несмотря на то, что так привык работать весь мир. И мы меняли, дорабатывали, придумывали", - рассказал Александр.

"Технолит" современный

На "Технолите" трудятся почти 400 человек, средний возраст сотрудников - 36 лет. Здесь не только создают детали для кораблей, танков, поездов, тракторов и других устройств, но и научились разрабатывать и строить даже станки. Вместе с Александром здесь работает вся его семья.

"Мне повезло с детьми. Старший сын Андрей оказался с хорошей коммерческой жилкой. Он тонко чувствует, где можно заработать. Именно заработать, а не кого-то обобрать. Тонко и умело занимается закупкой нового современного оборудования. Младший Константин - сильный производственник. Во многих аспектах они лучше меня и лучшее продолжение меня. Каждый талантливый, каждый лидер и яркая личность. Со мной работает супруга - очень хороший программист. Постановка электронного бухучета на заводе - это все она. Мне повезло, что они не только работают со мной, но и стараются привнести что-то новое, - поделился директор. - Мы не любим словосочетание "семейный бизнес". Семейный он - это когда кроме семьи тут никто больше не работает. А как же те, кто стоит за станками, кто работает в литейке и отделе сбыта? Люди здесь тоже трудятся, и они имеют к нашему делу такое же отношение, как я и мои сыновья. Причем многие тоже работают семьями. Каждый человек вносит свой вклад в создание качественного и востребованного на рынке продукта".

Ответственный за кадры на "Технолите" и заместитель директора по производству - Константин Бодяко. Он рассказал о том, как начинал свою трудовую деятельность на заводе. "Как и все, начинал с подсобного рабочего. Учился работать и на станках, и в литейном цехе. Никаких поблажек мне не делали, и это хорошо. Поэтому была возможность самому почувствовать металл руками, понять, какой это тяжелый труд", - поделился Константин.

Руководство "Технолита" заинтересовано в том, чтобы на производстве работали высококвалифицированные сотрудники. Сейчас здесь каждый третий - с высшим образованием. Подготовке будущих кадров на заводе уделяют особое внимание. "Мы начинаем работать со студентами третьего курса Белорусско-Российского университета. Парней ждет тот же "творческий путь", что был у меня. Девушек, понятное дело, за станки не ставим. Они у нас в отделе контроля качества работают. Но если в какой-то момент студент говорит, что может учебу прогулять, а на работу выйти - такое тут не приветствуется. Учеба должна быть в приоритете. Потому что нужно сначала набрать достаточное количество теоретических знаний, прежде чем переходить к их практическому применению", - подчеркивает заместитель директора.

Константин устроил экскурсию по заводу - это несколько больших корпусов, где разместились цех по производству гильз цилиндров, поршневых колец, литейный цех, служба технического контроля, конструкторы, инженеры и многие другие. В каждом цеху идет четко отлаженная работа, и цель у всех одна - качественное выполнение своих обязанностей на каждом этапе производства. Недавно здесь появилось новое большое помещение - это будет цех по производству нестандартного оборудования. Одной из таких разработок стал хонинговальный станок, который успешно внедрен в производство. А вот литейный цех - это практически сердце "Технолита". В месяц здесь получают около 600 т чугуна. Это красивое, но опасное производство, где нужна точность и аккуратность.

В одном из цехов мы встретили Александра Галанова, который работает на "Технолите" с 1998 года.

"В моей трудовой книжке всего две записи. До "Технолита" 13 лет трудился на "Электродвигателе". Но у завода были сложные времена, подрабатывал в Институте металлов. Там познакомился с Александром Бодяко. Так и пришел к нему, когда здесь трудились всего 20 человек, - вспоминает мужчина. - Я вместе с заводом прошел большой путь, были и сложные времена. Но уйти никогда не думал. Нельзя бросать корабль, на котором плывешь. Сейчас "Технолит" - завод с хорошей историей, большим коллективом и подготовленными специалистами. И я уверен, у нашего корабля большое будущее".

На территории завода есть небольшая столовая. Здесь работают всего 5 человек. Каждый день сотрудникам предлагают полноценный комплексный обед, и каждый день он новый. Блюда в меню повторяются раз в две недели. Более 60% стоимости обеда датирует предприятие.

"Нельзя требовать от людей полной отдачи в работе, если не создал для них адекватные условия труда. Наши сотрудники, их возможность реализовать свои знания и способности на рабочем месте - один из важнейших векторов работы администрации. Людям должно быть комфортно во всем: от рабочего места до места отдыха. И мы стараемся полностью обеспечить их, в том числе полезной, вкусной и разнообразной едой. А для тех, кто соблюдает какие-либо диеты или принес обед с собой, оборудованы специальные комнаты", - подчеркнул Константин.

Заместитель директора уверен, что главный и эффективный элемент успеха любого предприятия - система поощрения сотрудников. "Человек должен знать, что за результаты работы, которые отличаются от других, он получит другую оплату. И от этого никуда не деться. Мы все работаем не только ради идеи, но и для того, чтобы заработать. Нашим договором предусмотрены разнообразные выплаты к праздникам, рождениям детей. Мы поддерживаем и тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, если кто-то заболел или потерял родственника", - рассказал он.

Сейчас "Технолит" - это успешное частное производство, которое сотрудничает с многими ведущими предприятиями республики: Белорусская железная дорога, БЕЛАЗ, МТЗ, Борисовский завод агрегатов и многие другие, для которых "Технолит" является единственным поставщиком комплектующих. Могилевский завод более 60% своей продукции поставляет на рынки соседних стран, Ближнего Востока, Африки. Производство непрерывно расширяется. За последние три года его объем увеличен в 2,2 раза, в 1,5 раза выросла зарплата.

На "Технолите" успешно работают над новым амбициозным проектом. Это углевыжигательные комплексы непрерывно-циклического действия для производства древесного угля из технической древесины. Разработка собственная. Комплексы нового поколения в мировой практике. Экологически чистые (что особенно важно), энергоэффективные и высокопроизводительные, со стабильно высоким качеством угля.

"Нет никакого секрета успеха. Любовь к своему делу, поддержка близких, справедливое отношение к сотрудникам - вот, наверное, счастливая формула. Нужно не бояться быть непохожим на других, верить в себя, искать новые пути и не бояться учиться. И всегда помнить, что право на ошибку есть у каждого. Именно ошибки заставляют нас искать что-то новое и продолжать работать", - подытожил директор завода "Технолит" Александр Бодяко.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,

Фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-