За 2021 год 13 пострадавших: СК Витебской области напоминает о правилах поведения на ж/д переходах

21 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В 12 несчастных случаях на объектах железнодорожного транспорта Витебской области в прошлом году два человека получили травмы и 11 - погибли. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УСК по Витебской области.

Происшествия случились в Шумилинском, Полоцком, Городокском, Дубровенском, Толочинском и Оршанском районах. Следственный комитет установил, что в восьми случаях в момент происшествий пострадавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

В одном случае пострадала несовершеннолетняя. По данным следствия, вечером 5 марта 2021 года при переходе железнодорожных путей по технологическому проезду станции Орша-Центральная электропоездом травмирована 16-летняя девушка. Установлено, что при переходе она разговаривала по мобильному телефону. Увидев движущийся поезд, стала перебегать перед ним. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

Изучение материалов проверок показало, что 11 анализируемых фактов травмирования железнодорожным транспортом произошли по вине лиц, которые, находясь на объектах инфраструктуры железной дороги, грубо нарушали установленные меры безопасности.

По одному происшествию следственным управлением УСК по Витебской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.306 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения) УК. По данным следствия, днем 13 февраля 2021 года на станции Орша-Западная рабочие выполняли работы по чистке снега с железнодорожного полотна. В это время по данному пути шел дизель-поезд Орша-Кричев. Машинист подавал звуковые сигналы рабочим и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. В результате наезда 39-летний мужчина от полученных травм погиб на месте происшествия, второй рабочий получил множественные телесные повреждения и был госпитализирован. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Витебской области проведен осмотр места происшествия и поезда, назначены экспертные исследования, заключения которых проанализированы и приобщены к материалам. Изъята и изучена документация о выдаче специальных средств, расшифровки скорости движения поезда, заключение по несчастному случаю Оршанского межрайонного отдела Витебского областного управления Департамента государственной инспекции труда. В рамках расследования следователь допросил потерпевшего, подозреваемого и свидетелей. Проведены проверки показаний на месте и очные ставки. Назначена судебно-техническая экспертиза, производство которой поручено Белорусскому государственному университету транспорта.

Установлено, что 36-летний бригадир пути не обеспечил безопасное производство работ по очистке стрелочных переводов и железнодорожных путей от снега, не организовал работу по ограждению места производства работ переносным сигналом остановки. При проведении проверочных мероприятий получена информация, что переносные сигналы остановки имелись в необходимом количестве для организации безопасной работы. Расследование уголовного дела продолжается, окончательная правовая оценка будет дана по его результатам.

Сотрудники Следственного комитета напоминают о правилах поведения при переходе через железнодорожные пути. Нельзя сидеть на рельсах и ходить по путям, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Двигаться вдоль путей можно лишь на расстоянии 5 м от крайнего рельса. Во время пересечения железнодорожных путей необходимо снимать наушники, капюшоны и не следует разговаривать по телефону. Нужно убедиться, что в зоне видимости нет движущегося поезда. Ни в коем случае не перебегайте перед движущимся составом. Выполнение этих правил сохранит вам жизнь.-0-