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13 апреля 2021, 21:47

За 3 месяца на объектах ж/д транспорта в Минской области погибли 5 человек

Фото из архива
Фото из архива

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 3 месяца фигурантами несчастных случаев на объектах железнодорожного транспорта, находящихся в зоне оперативного обслуживания органов внутренних дел Минской области, стали 9 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Из их числа 5 человек погибли, 3 травмированы и 1 совершил самоубийство. При этом четверо находились в состоянии алкогольного опьянения. Нередки инциденты с участием пенсионеров.

Так, в первой половине дня 22 марта в Несвижском районе при переходе железнодорожных путей на переезде вблизи станции Городея электропоездом смертельно травмирована пенсионерка. По предварительной информации, 57-летняя жительница городского поселка Городея переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора с включенным звуковым сигналом.

Опасной трагедией может обернуться беспечное, безответственное отношение взрослых к детям. При отсутствии контроля со стороны родителей и недостаточной разъяснительной работе в школах дети забираются на крыши вагонов, бродят по железнодорожным путям, катаются на подножках вагонов и просто ищут развлечения на железной дороге. Основными причинами травмирования граждан железнодорожным подвижным составом и поражения током контактной сети являются незнание и нарушение правил безопасности при нахождении в зоне железнодорожных путей, неоправданная спешка и беспечность, нежелание пользоваться переходными мостами, тоннелями и настилами, а порой озорство, хулиганство и игры, как на железнодорожных путях, так и на прилегающей к ним территории. Хождение по железнодорожным путям всегда связано с риском и опасностью для жизни. Нередки случаи травматизма людей, идущих вдоль железнодорожных путей или в колее.

27 февраля вблизи остановочного пункта Мачулищи электропоездом травмирована шедшая по железнодорожным путям местная жительница, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, которая с различными телесными повреждениями госпитализирована в хирургическое отделение городской клинической больницы скорой медицинской помощи.

Переходя железнодорожные пути и видя приближающийся поезд, не всегда можно точно определить, по какому пути он проследует - можно оказаться прямо под колесами. Движущийся поезд остановить непросто. Его тормозной путь в зависимости от веса, профиля пути в среднем составляет около тысячи метров. Кроме того, надо учитывать, что поезд, идущий со скоростью 100-120 км/ч, за одну секунду преодолевает 30 м. А пешеходу, для того чтобы перейти через железнодорожный путь, требуется не менее 5-6 сек. Тем более что молодые люди любят слушать музыку и при пересечении путей не снимают наушников плеера. Они даже не слышат гудка поезда, а зрительное внимание сосредоточено на том, как удобнее перейти рельсы.

Лишь на первый взгляд безопасны неподвижные вагоны. Подходить к ним ближе, чем на пять метров, и подлезать под них нельзя: каждый вагон на станции находится в работе, поэтому он может начать движение в любую секунду. И если какой-нибудь выступ или рычаг вагона зацепится за одежду зазевавшегося человека, то несчастного может затянуть под колеса или травмировать.

Самое главное - переходить и переезжать железнодорожные пути нужно только в специально отведенных для этого местах. Для безопасного пересечения существуют специально оборудованные пешеходные переходы, тоннели, мосты, железнодорожные переезды, путепроводы. В случае необходимости пересечения железнодорожного переезда следует внимательно следить за сигналами, подаваемыми техническими средствами, убедиться, что нет приближающегося поезда. Категорически запрещается проходить по железнодорожному переезду при запрещающем сигнале светофора, независимо от положения и наличия шлагбаума.

В целях профилактики несчастных случаев сотрудниками органов внутренних дел Минской области регулярно проводятся рейдовые мероприятия. Они носят практическую направленность, их целью является выявление и пресечение фактов перехода железнодорожных путей в неустановленных местах, появления лиц в состоянии алкогольного опьянения, а также выявление причин и условий, способствующих травмированию людей.

В текущем году сотрудниками органов внутренних дел Минской области в ходе проведенных мероприятий выявлено 112 фактов прохода по железнодорожным путям или нахождения на железнодорожных путях в местах, не предназначенных для их пересечения (ч.4 ст.18.2 КоАП). За совершение такого правонарушения предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа в размере до двух базовых величин.

Кроме этого, на объектах железнодорожного транспорта выявлено 38 фактов распития алкогольных напитков в общественных местах либо появления в таких местах в состоянии опьянения (ст.19.3 КоАП), 6 мелких хулиганств (ст.19.1 КоАП) и 4 факта курения (потребления) табачных изделий в запрещенных местах (ст.19.9 КоАП).-0-

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