За 5 лет в Минской области число детей в социально опасном положении сократилось на 43%

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области за пять лет количество несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении, сократилось на 43%. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

В регионе сформирована эффективная система защиты прав детства и профилактики социального сиротства. Число несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении, сократилось с 4799 детей из 2567 семей в 2016 году до 2734 детей из 1363 семей в 2020-м. На 65,7% уменьшилось число мальчиков и девочек, которые нуждаются в государственной защите: с 511 детей из 298 семей в 2016 году до 175 детей из 91 семьи в 2020-м. Сократилось число выявленных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и ребят, мамы и папы которых были лишены родительских прав.

Также в Минской области в последние годы активно развивали семейные формы устройства детей-сирот, что позволило сократить сеть интернатных учреждений на четыре объекта. Более 80% выявленных детей-сирот ежегодно переходят на семейные формы воспитания.

Кроме этого, в регионе продолжают активно проводить профилактические работы с молодыми ребятами, что приносит результат. По данным управления внутренних дел облисполкома, в 2020 году в регионе сократилось число преступлений среди несовершеннолетних. По итогам прошлого года среди учащихся учреждений общего среднего образования преступность снизилась на 21,5%.-0-