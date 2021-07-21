За 5 месяцев торговля Витебской области получила прибыль в Br17 млн

21 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В этом году сфера торговли Витебской области получила за январь-май доход в Br17 млн. Об этом на заседании коллегии заявила начальник главного управления торговли и услуг региона Ирина Левкович, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году сфера торговли и услуг начала наращивать темпы. "За 5 месяцев нынешнего года наша сфера сработали с чистой прибылью в Br17 млн. Тем не менее некоторые показатели оставляют желать лучшего. По темпу розничного товарооборота за первое полугодие Витебщина вышла лишь на пятое место среди областей республики, он составил 100,3%. Всего 4 района - Глубокский, Лиозненский, Толочинский и Ушачский - выполнили доведенные на первое полугодие задания. И 11 районов не достигли показателей такого же периода прошлого года. Розничный товарооборот на душу населения за 6 месяцев составил Br2,5 тыс., что соответствует всего лишь четвертому месту в республике, хотя Витебская область всегда была по этому показателю в лидерах", - отметила Ирина Левкович.

Она добавила, что сложным остается финансовое положение организаций торговли. Несмотря на полученную прибыль, 15 объектов торговли допустили убытки в размере Br21,5 млн. Из них 10 являются организациями розничной торговли. Положительным моментом стало то, что общий убыток в сфере торговли сократился на 70%, или на Br50 млн по сравнению с показателем первого полугодия 2020 года.

За январь-июнь в Витебской области открылось 450 магазинов. Торговые площади приросли более чем на 18 тыс. кв.м. В сети общественного питания также увеличилось число новых объектов - в Витебске, Орше, Полоцке, Новополоцке. Открылось 45 таких точек общественного питания на более чем 1 тыс. посадочных мест. В качестве примера Ирина Левкович привела "Кафе 16" Витебского государственного политехнического профессионального лицея, где учащиеся непосредственно получают практические навыки официантов, поваров, барменов, бариста.

Также из положительных моментов работы сферы торговли и услуг Ирина Левкович отметила обеспечение стабильной ценовой ситуации в области. "Индекс потребительских цен в июне этого года сложился на уровне 105,3%, и это самый низкий уровень среди областей Беларуси. Это результат огромной работы, за которую следует поблагодарить специалистов горисполкомов и райисполкомов, главного управления торговли и услуг облисполкома. Они помогли обеспечить системный контроль за соблюдением ценового законодательства на потребительском рынке Витебщины", - подчеркнула глава облторга.

Также Ирина Левкович отметила, что работники подведомственной ей сферы сработали на юбилейном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" без нареканий. Во время масштабного форума из-за аномальной жары самыми популярными товарами у покупателей были мороженое, которого продали в 2,5 раза больше, чем в прошлом году, и прохладительные напитки. Кваса, минералки и лимонада было реализовано в 3,5 раза больше, чем на предыдущем фестивале.

Впереди еще немало значимых мероприятий, среди них - областной праздник тружеников села "Дажынкі-2021" в Шумилино и рождественская ярмарка, которую Витебский горисполком планирует организовать накануне новогодних праздников. Уже сейчас следует вести к ним подготовку, подчеркнула начальник главного управления торговли и услуг.-0-