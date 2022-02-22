За час 30 человек: в поселке Муховец Брестского района отмечают активность участников референдума

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активность участников референдума в поселке Муховец Брестского района повысилась к вечеру. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов.

"За час с небольшим во второй половине дня на участок пришли 30 человек. Утром уже проголосовали несколько десятков граждан. К вечеру активность сельчан становится заметно выше, люди после работы сразу приходят на участок. Если у граждан возникают вопросы, члены комиссии приходят на помощь. Все в рамках законодательства. Ситуация спокойная, нарушений не зафиксировано", - рассказала наблюдатель, председатель совета первичной ветеранской организации Муховецкого сельсовета Брестского района Алла Крац.-0-