За час проголосовали 25 человек: как начался основной день референдума на участке №5 в Минске

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Я не первый раз участвую в электоральных кампаниях и хочу отметить, что нынешняя отличается большим позитивом людей, которые приходят голосовать. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заместитель председателя 5-го участка города Минска Центрального района Павел Нимкович.

По итогам досрочного голосования на 5-м участке города Минска Центрального района проголосовало 35% граждан, включенных в списки для голосования. Люди приходили в основном утром и с 18.00 до 19.00. Заместитель председателя участка высказал мнение, что сегодня явка будет еще выше. К примеру, за час работы участка проголосовало уже почти 25 человек.

Павел Нимкович отметил, что на участке созданы все необходимые условия. "Мы располагаемся на втором этаже, поэтому работает лифт, для тех, кому тяжело подниматься по лестнице, оборудованы специальные кабины для колясочников, противоковидные мероприятия все выполнены. Каждые два часа проходит санитарная обработка", - добавил заместитель председателя.-0-