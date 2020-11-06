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06 ноября 2020, 19:41

За дело беремся смело

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
"Топтышку" любят все!
Город-спутник, город-мечта

Малоритский район – родина многих выдающихся людей, среди которых известные спортсмены, художники, ученые. Во все времена самым главным богатством этого удивительного края были его жители. Именно они каждодневным трудом и успехами пишут новую историю своей малой родины.

Об этом наш разговор с председателем Малоритского райисполкома Михаилом Баценко.

– Михаил Леонидович, вы, как руководитель сельскохозяйственного региона, уже можете подвести итоги уборочной кампании. Довольны работой малоритских аграриев?

– В этом году в целом по району удалось сохранить наработанный тридцатитысячный рубеж. Уборка урожая проведена организованно и в кратчайшие сроки. Намолочено 44100 тонна зерна при урожайности 36 ц/га.

Прежде чем получить такой достойный результат, труженикам села пришлось преодолеть многие препятствия, приложить немало труда, сил и терпения. Весной, в соответствии с технологическими регламентами и в кратчайшие сроки, выполнили яровой сев, внесли в нужном количестве минеральные и органические удобрения.

Благодаря проведенной за последние годы модернизации, хозяйства района приобрели достаточное количество энергонасыщенной сельскохозяйственной техники. Так, на жатве работало 55 зерноуборочных комбайнов и около 80 грузовых автомобилей, на доработке зерна и маслосемян рапса – 18 ЗСК. Госзаказ по поставке зерна выполнен в количестве 4,8 тыс. тонн, засыпаны семена в основной, страховой и переходящие фонды, а также создан резерв собственного зернофуража для общественного животноводства.

Достигнутый результат текущего непростого года – это труд всех хлеборобов района, который оценен на главном празднике аграриев Брестчины "Дажынкi –2020" в Дивине.

Но и осенью труженикам села не время отдыхать. Хозяйствами уже посеяно около 10 тысяч гектаров озимых зерновых культур, план выполнен на 100 %. Для получения хорошего урожая в 2021 году необходимо, как говорилось уже не раз, более строго соблюдать технологию возделывания сельскохозяйственных культур. Важно продолжить работу по модернизации и техническому перевооружению, своевременно и качественно применять защиту от вредителей, болезней и сорняков, повышать уровень плодородия почв, работать с минеральными и органическими удобрениями. При наличии всего этого нынешний результат будет не только закреплен, но и превзойден.

– А как сработал промышленный сектор?

– В этой сфере также есть свои весомые успехи. Так, за 9 месяцев 2020 года рост индекса физического объема производства промышленной продукции составил 109,2%. По итогам пятилетней программы развития объем производства увеличится в 1,7 раза. А за январь-сентябрь 2020 года вырос на 48,7 млн руб.

(122,9% к аналогичному периоду 2019 года в фактических отпускных ценах). Объем отгруженной инновационной продукции (работ, услуг) за восемь месяцев этого сложился на уровне 5,5 млн руб., на 1 октября запасы готовой продукции на складах предприятий составили 6,4 млн рублей.

Все эти показатели обеспечивают крупнейшие предприятия района, в числе которых ОАО "Малоритский консервно-овощесушильный комбинат" (торговая марка "Топтышка"), СЗАО "КварцМелПром" (изделия из силикатного бетона: кирпичи, камни, крупноформатные блоки), ООО "ЛегионПромСтрой" (услуги деревообработки), УПП "Диона" (швейное производство).

– Как выполняется программа строительства жилья?

– Район развивается по всем направлениям, в том числе строительству жилья. Только за третий квартал этого года введено в эксплуатацию свыше 5,6 тыс. квадратных метров, что составляет 70% от годового плана. Более 3,7 тыс. квадратных метров построено для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, осуществляющих строительство с государственной поддержкой.

На 1 октября в очереди на жилье насчитывалось 1018 семей, из которых 209 проживают в сельской местности. С начала года очередь из многодетных семей увеличилась до 184. Для этой категории граждан введено в эксплуатацию почти 1,3 тыс. квадратных метров жилья.

Большое внимание уделяем и строительству частных домов.

В 2016 – 2019 годах возведено 23,5 тыс. квадратных метров индивидуального жилья. За девять месяцев этого года построено 5,6 тыс. квадратных метров. Тем самым годовой план по строительству частных домов районом перевыполнен и составляет 103,7%.

На стадии строительства еще 240 индивидуальных жилых домов, а 42 земельных участка остаются нераспределенными.

– Сегодня как никогда актуальна тема здоровья. Какие меры в районе приняты в первую очередь медицинскими учреждениями для предотвращения распространения COVID-19?

– К сожалению, коронавирусная инфекция не обошла стороной и Малоритский район. Первый случай зарегистрирован 22 апреля. Рост заболеваемости приходился на период с середины мая – конца июня. Основное направление в борьбе с ней – прерывание цепочки передачи вируса от больного и носителя к здоровому человеку.

Санитарно-эпидемиологической службой района по каждому подтвержденному случаю инфекции определяется круг контактных лиц, в отношении которых проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия: самоизоляция с отстранением от работы или учебы, лабораторные обследования, медицинское наблюдение, а также проведение заключительной дезинфекции как по месту работы (учебы), так и на дому. Все эти меры позволяют не допустить одновременного вовлечения в эпидемический процесс большого количества жителей и обеспечивают квалифицированную медицинскую помощь. Могу заверить, что ситуация по инфекционной заболеваемости в Малоритском районе является контролируемой.

Пять причин побывать на Малоритчине:

1. Полюбоваться красотой одной из самых главных достопримечательностей района, уникальным природным творением – заповедником "Луково". Здесь, на территории площадью 1523 га, обитают животные и произрастают растения, занесенные в Красную книгу Беларуси.

2. Загадать желание у памятника природы республиканского значения – 800-летнего царь-дуба в Пожежинском лесничестве. Его высота – 46 м, диаметр ствола – свыше 2 м. Более старого дуба обычного в нашей стране не найти.

3. Посетить Ореховскую школу, где находится единственный на Брестчине литературно-краеведческий музей А.С. Пушкина. Его создала местная учительница.

4. Посетить старинные деревянные храмы: это церковь Свято-Николаевская в Малорите и Рождества Богородицы в Ляховцах.

5. Ознакомиться со старинной технологией ткачества, которую возродили в Малоритском центре народного творчества и технологией выпечки гречневого хлеба, включенной в список нематериального историко-культурного наследия Республики Беларусь.

Марина МАНУЙЛИК.

Фото БЕЛТА

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