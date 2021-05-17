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17 мая 2021, 17:48

За дело беремся смело

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
В сыре знают толк
Энергоэффективность экономики = эффективная страна

Коллектив ОАО "Кобринагромаш" уверен: одно из слагаемых успешной работы предприятия – его многопрофильность. Этот вариант беспроигрышный, ведь за счет одного направления можно всегда поддержать другое. Проще говоря, здесь берутся за все, что приносит прибыль. В этом и заключается экономическая рентабельность одного из стабильно работающих предприятий региона.

Трактор без нас не едет!

Не ошибусь, если скажу, что "Кобринагромаш" – "на все руки мастер". В его копилке более 50 видов деятельности. Но главное, что позволяет заводу уверенно смотреть вперед, это, конечно, сотрудничество с Минским тракторным заводом.

В числе основных видов деятельности – производство кабельно-проводниковой продукции. Ассортиментный перечень насчитывает более 1700 кабелей и проводов. Работают по принципу предварительных заявок. Так, на май здесь уже давно сформирован портфель заказа. Не меньшее по важности направление – производство запасных деталей и узлов к тракторам "Беларус", передних осей (мостов) для тракторов "Беларус" 500-й и 800-й серий.

– Белорусские тракторы знают во многих странах мира. А если учесть тот факт, что ОАО "Кобринагромаш" является одним из ключевых поставщиков жгутов проводов на конвейер Минского тракторного завода и обеспечивает другими запасными частями, можно считать, что нашу продукцию хорошо знают далеко за пределами республики, – отмечает директор предприятия Виктор Белоус. – Так, в апреле поставили 230 осей для тракторов "Беларус" 500-й серии, в планах – отгрузить еще 250 деталей.

Немалая заслуга предприятия и в том, что машинно-тракторный парк региона как на весеннем севе, так и во время горячей уборочной поры работает без серьезных сбоев. Специалисты дилерского центра ОАО "Кобринагромаш" оперативно и квалифицированно оказывают помощь в случае выхода тракторов из строя. Работают сразу семь выездных бригад в 12 районах Брестской области. В структуре дилерского центра также – магазин "МТЗ-Сервис", где представлено более тысячи наименований запчастей к тракторам. К слову, продукция реализуется по приемлемым ценам.

– Дилерский центр ОАО "Кобринагромаш", являясь уполномоченным представителем ОАО "МТЗ" по вопросам сервисного обслуживания тракторов марки "Беларус" в гарантийный и послегарантийный период эксплуатации, также с 2020 года возобновил свою деятельность по продаже тракторов, производимых ОАО "МТЗ" и предприятиями "МТЗ-ХОЛДИНГ", – поясняет директор Виктор Белоус. – Сельхозпредприятиям Брестчины намного удобнее закупать технику и необходимые запчасти у нас, нежели в Минске. Это сокращает расстояние и, как следствие, транспортные расходы.

Работа с женским характером

К слову, самым трудоемким процессом, пожалуй, является производство жгутов проводов для автотракторного электрооборудования.

– Разработано и запущено в серийное производство более 700 наименований жгутов проводов. Основную часть продукции реализуем ОАО "МТЗ", – говорит руководитель. – В апреле отгрузили заказ на сумму более 700 тыс. рублей. Пожалуй, доход от продажи именно этой промышленной продукции составляет сегодня основу экономики нашего предприятия.

Меня же заинтересовало совсем другое… В цеху из 47 работников 42 – женщины. Объясняется это, как оказалось, очень просто: в такой кропотливой работе, как сборка жгута, очень важны усидчивость и внимательность.

– Наука развивается, процессы производства частично автоматизируются, но в этом деле нельзя заменить человеческие руки, – уверен Виктор Григорьевич. – Мастерство и ловкость, которые присущи нашим женщинам, не заменит ни одна машина. Это приходит с годами, ведь многие из них работают на предприятии 10,15 и 20 лет.

В числе старожилов завода – Лариса Шпаковская, трудовой стаж которой более 15 лет. Сегодня ее по праву можно назвать асом в сборке жгута любой сложности.

– Учиться, конечно, пришлось много. Иногда и после работы оставалась, чтобы освоить ту или другую операцию. Это на первый взгляд кажется: ничего сложного, бери и вяжи, как спицами. А не тут-то было, нужно каждый жгут знать по нумерации, по цвету, – говорит работница предприятия. – Вот сейчас собираю жгут управления двигателем для трактора "Беларус". Таких за смену могу под 25 штук сделать. Работа непростая, важна усидчивость.

Коллега по цеху Любовь Шепетюк трудится на заводе слесарем-электромонтажником на участке пайки жгутов.

– Для начала изучаем карту пайки, правда, за 15 лет, что работаю на заводе, изучила их уже вдоль и поперек. Ошибку допустить легко, важно быть очень внимательной и не спешить, – улыбается Любовь. – Сейчас в работе жгут управления двигателем. За смену таких штук 130 могу напаять.

Проблем с востребованностью продукции ОАО "Кобринагромаш" сегодня не имеет. Отдельно, по словам директора, нужно отметить работу кислородно-наполнительной станции, которая в наиболее сложные периоды пандемии коронавируса обслуживала день и ночь сразу 14 больниц региона.

– Мы не подвели ни одно медицинское учреждение, поставляя точно в срок баллоны с кислородом. Только представьте, что его потребление одномоментно увеличилось сразу в 12 раз. Честно скажу, приходилось работать круглосуточно, чтобы бесперебойно доставлять кислород, – отмечает Виктор Белоус. – Коллектив сработал профессионально, за что им отдельное спасибо. Понимая всю ситуацию, люди выходили в будни и выходные, ни один не отказался.

Новый курс

На предприятии уже давно убедились в том, что успеха и высоких цифр в производстве не добиться без технического перевооружения. В обновление станков и новых линий вкладывают на заводе немалые средства. Но, как говорится, овчинка стоит выделки.

– Производство никак не обойдется без модернизации. Этот процесс у нас непрерывный. Вот только закупили линию отжига медной проволоки, как уже нужна машина скрутки в цех кабельной продукции, – поясняет директор. – Кроме того, работаем и над новыми видами продукции. Так, раз в неделю собираемся небольшим техсоветом во главе с нашими маркетологами и обсуждаем, какие новинки на рынке, задаем себе направление. Прорабатываем вопрос, экономически просчитываем и только потом что-то планируем. Например, в 2021 году у нас стоит задача: освоить производство гофрированной трубки для сборки жгутов. И мы с ней справимся, ведь у предприятия большие резервы – есть место для новых достижений.

За минувшую пятилетку объем производства на ОАО "Кобринагромаш" увеличился в 2,2 раза. За текущее время 2021 года прирост составил 40% к аналогичному периоду 2020-го

Марина МАНУЙЛИК Вадим ЯКУБЁНОК

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