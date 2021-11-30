За достижения в период пандемии Гомельская областная туббольница стала финалистом международной премии

30 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская областная клиническая туберкулезная больница стала финалистом международной премии "Мы вместе", сообщила корреспонденту БЕЛТА главврач учреждения Наталья Журавлева.

Премия учреждена, чтобы поощрить граждан и организации за значительный вклад в решение важных гуманитарных проблем. В этом году она посвящена борьбе с распространением COVID-19 и поддержке уязвимых слоев населения во время пандемии.

Гомельская областная клиническая туберкулезная больница представлена в субноминации "Медицина". Учреждение с марта 2020 года принимает жителей со всей области без пауз, переходя из одной волны в следующую. Все службы учреждения работали и работают на пациентов с COVID-19, большинство из которых кислородозависимые, поступают в реанимацию. В этом режиме в больнице продолжают работать и сейчас.

За почти два года работы в таком ритме сделано очень многое, есть достойные наработки. Для пациентов с COVID-19 развернуто 136 коек - все с кислородными точками. Объемы потребления кислорода в связи с пандемией возросли в разы, поэтому ввели в строй собственную кислородную станцию. "В коллективе работают достойные люди. К примеру, главный внештатный пульмонолог Татьяна Шебушева известна многим. Она очень грамотный специалист, работает у нас долгие годы. Кто-то знает ее лично, кто-то - из публикаций в СМИ. И, в принципе, пульмонологов немного - это в своем роде уникальные люди. Очень слаженный коллектив - нам есть чем гордиться. Кроме профессионализма, есть еще и душевный подход к пациентам. Об этом говорят и люди, когда выписываются. Поступает много благодарностей", - рассказала Наталья Журавлева. Не раз были ситуации, когда врачи областной туббольницы запрашивали консультации у столичных специалистов, а также экспертов из Москвы. Однако консультанты неизменно отмечали высокий уровень ведения пациентов гомельскими медиками.

Врач - анастезиолог-реаниматолог Олег Козел подчеркнул, что в самом начале пандемии и у людей, и у врачей были опасения, связанные с инфекцией нестандартной этиологии. "В разных странах были моменты, когда чего-то не хватало. У нас же не было ни дня без кислорода, средств защиты или медикаментов. В этом плане министерство сработало, как и положено. Оперативно подхватывались все мировые методики, протоколы лечения, своевременно закупались и поставлялись необходимые лекарства", - пояснил он.

Весь опыт работы туббольницы в условиях пандемии, методики, достижения и награды коллектива, включая занесение на Республиканскую доску Почета, Наталья Журавлева аккумулировала в емкую, но созданную с душой заявку. Международный организационный комитет, эксперты премии высоко оценили представленные файлы.

Международный форум гражданского участия и церемония награждения пройдут 1-5 декабря в Москве. Главврач Гомельской областной клинической туберкулезной больницы получила приглашение. Наталья Журавлева не скрывает: момент очень волнительный, приятно, что коллектив оценили на международном уровне. Предстоит поездка в Москву, где визитная карточка областной туббольницы будет также представлена на стенде форума.-0-