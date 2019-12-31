За глинтвейном и подарками: как будут работать столичные ярмарки в новогоднюю ночь

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приобрести сувениры, продукты да и просто отправиться за праздничным настроением на ярмарки в Минске можно будет и в новогоднюю ночь. БЕЛТА напоминает график работы основных торговых площадок в столице.

На территории ранее пустовавшего завода "Минскдрев" на ул.Кальварийской, 21 открылась модная ярмарка с фуд-кортом и развлечениями, которая будет работать до 15 января (ежедневно до 23.00). Площадка находится под открытым небом, здесь организована фотозона с каруселью. Посетители смогут увидеть арт-объекты и дизайнерскую елку без единой иголки, украшенную шарами и огнями.

Ярмарка под названием "Метелица" открылась и на площадке у Комаровского рынка, где разместилось более 20 деревянных домиков. Торговля будет вестись в новогоднюю ночь до 6.00. Здесь продают горячую еду, сладости, экопродукты, напитки, изделия ремесленников.

На Октябрьской площади развернулась ярмарка "Калядны кiрмаш". Торговля будет вестись по 7 января с 12.00 до 23.00, а с 8 по 15 января - с 12.00 до 20.00. В новогоднюю ночь ярмарка будет открыта до 4.00. На Октябрьской площади представлена уже знакомая концепция рождественской ярмарки с 12 стеклянными торговыми павильонами в виде многогранников, похожих на соты.

В районе Дворца спорта "Калядны кiрмаш" будет работать по 15 января с 14.00 до 23.00 в будние дни и с 12.00 до 23.00 - в выходные. В новогоднюю ночь торговля развернется до 4.00. Здесь появилось более 35 деревянных торговых шале с широким ассортиментом новогодних товаров: от традиционных украшений и подарков до продукции пищевой и легкой промышленности. Можно приобрести искусственные ели, сувениры и подарки, художественные изделия и товары народного творчества, кондитерские изделия и сладости. Также здесь можно попробовать жареных улиток, драники и блины с разными начинками, бургеры и хот-доги, венгерские калачи, шашлыки и блюда, приготовленные на мангале. Из новинок - мясо в тандыре. В продаже будут глинтвейн и другие напитки.-0-