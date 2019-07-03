За годы независимости Беларусь укрепила свои позиции самостоятельного государства - ветеран

3 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. За годы независимости Беларусь уверенно стала на ноги и укрепила свои позиции самостоятельного государства. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА во время празднования Дня Независимости в Витебске ветеран Великой Отечественной войны и Вооруженных сил Николай Янов.

По мнению ветерана, в Беларуси созданы хорошие условия для жизни и развития молодых поколений, но им нельзя забывать, что все это стало возможным благодаря подвигу народов Советского Союза в 1941-1945 годах. "Без Великой Победы не было бы Беларуси. Фашисты уготовили белорусам и другим народам страшную долю, - сказал Николай Янов. - Приятно, что за годы независимости Беларусь стала уверенно на ноги и укрепила свои позиции как самостоятельное государство. Успехами нашей страны должны гордиться все поколения".

Ветеран акцентировал внимание на важности хранить память о погибших в Великой Отечественной войны и не забывать уроки истории.

По традиции Николай Янов встретил День Независимости и освобождения Беларуси на торжественном митинге на площади Победы в Витебске.

В областном центре проходят праздничные мероприятие по случаю Дня Независимости. Стартовали торжества с открытия мемориальной доски участнику Великой Отечественной войны, почетному гражданину Витебска Николаю Сакмаркину. После зажжения огня у памятного знака "Орден Победы" участники прошли торжественным шествием по Московскому проспекту к площади Победы и Вечному огню. К нему руководство области и гости праздника возложили цветы и венки. Затем состоялся митинг и парад, который в первом зрительском ряду наблюдали ветераны. На различных площадках города продолжается празднование Дня Независимости. С 21.00 на площади Победы пройдет концерт "За сильную и процветающую Беларусь", который завершится акцией "Споем гимн вместе!" и салютом.-0-