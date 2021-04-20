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20 апреля 2021, 16:18

За I квартал в Витебской области трудоустроены более 2,9 тыс. граждан

Фото из архива
Фото из архива
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20 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. За январь - март 2021 года в Витебской области трудоустроены более 2,9 тыс. граждан, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Александр Христофоров.

"В первом квартале этого года при содействии службы занятости Витебской области были трудоустроены более 2,9 тыс. граждан. В том числе постоянное место работы получили почти 1,8 тыс. безработных. Уровень трудоустройства составил 49,7% от числа нуждающихся в трудоустройстве граждан. В нынешнем году этот показатель вырос: за январь - март 2020 года были трудоустроены 46,2% от нуждающихся. По безработным тот же показатель составил 44,7% (в I квартале 2020 года - 41,6%)", - отметил Александр Христофоров.

Получить постоянную работу жители области смогли после обращения в управления по труду, занятости и социальной защите горисполкомов и райисполкомов.

Самый высокий уровень трудоустройства зафиксирован в Чашникском районе. Здесь смогли найти работу более 73% граждан, обратившихся в службу занятости. Также высокие показатели в Докшицком (71,9%), Глубокском (70,9%) и Бешенковичском (64,5%) районах. Они традиционно лидируют в этой сфере.

На 1 апреля на учете в качестве официально зарегистрированных безработных в области состояли около 1,45 тыс. граждан. Этот показатель уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда в области было почти 1,7 тыс. безработных.

Активно ищут работу и жители областного центра. "В Витебске с начала года трудоустроены более 420 человек, в том числе 351 безработный. Самыми востребованными профессиями в областном центре стали продавцы, обувщики, подсобные рабочие, уборщики и водители", - рассказала заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Витебского горисполкома Марина Будкевич.-0-

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