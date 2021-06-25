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25 июня 2021, 12:50

За январь-май в экономику Витебской области вложено Br944 млн

Фото из архива
Фото из архива

25 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. За январь - май 2021 года общий объем капиталовложений в экономику Витебской области составил Br944 млн, есть отставание по привлечению инвестиций. Об этом на открытом заседании Витебского облисполкома сообщил первый заместитель председателя комитета экономики облисполкома Константин Черный, передает корреспондент БЕЛТА.

"Начало года - это всегда более медленный период, так как еще нет тех объемов доходов, которые можно вкладывать в развитие предприятий, не сформированы и не утверждены государственные и региональные программы. За пять месяцев этого года объем капиталовложений в экономику составил 90% по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года, что равно Br944 млн. Для осваивания средств на Витебщине все есть: разработана проектно-сметная документация, предприятия знают свои проекты, перспективы своего развития. Имеется определенный недостаток белорусских ресурсов, необходимых субъектам хозяйствования для реализации проектов. Так как с привлечением валютных инвестиций есть некоторые трудности, то около 50% вложений составляют собственные средства предприятий. И этого недостаточно. Должно быть мощное подспорье в части банковского сопровождения проектов", - рассказал Константин Черный.

Он добавил, что недостатков в проектах нет, однако для получения кредитных средств от банков необходимо показать и жизнеспособность предприятия, его сильные стороны, умение зарабатывать капитал, что в первую очередь учитывают финансовые организации при выделении средств на тот или иной проект.

/Будет дополнено/.-0-

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