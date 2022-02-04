За мирную страну и благополучие детей: областной женский форум прошел в Могилеве

4 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Форум Могилевской областной организации Белорусского союза женщин прошел сегодня во Дворце культуры области. Участницами стали порядка 300 женщин со всего региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Тематический форум "За Беларусь" состоялся в преддверии референдума и стал площадкой, где каждая желающая смогла высказать мнение о будущем Беларуси, задать вопросы о проекте Конституции, обсудить поддержку семьи, материнства и детства. Среди спикеров - председатель областной организации БСЖ, заместитель председателя Могилевского горисполкома Алла Галушко; председатель городского Совета ветеранов, почетный гражданин Могилева Зинаида Пенькова и сотрудник кафедры истории и философии МГУ имени А.А.Кулешова, лектор общества "Знание" Алексей Бирюков.

По словам Аллы Галушко, в первую очередь мир женщины - это ее семья, родные и близкие, но при этом белорусская женщина волнуется за свою страну. "Сегодня мы обсудили самые важные и насущные вопросы для нашей страны. Прежде всего, поделились впечатлениями от Послания Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию и своего участия в этом важном мероприятии. Сегодня мы ответили на те три вопроса, которые задал Президент. Для процветания и развития своей страны каждый гражданин должен что-то делать. И в первую очередь - иметь активную гражданскую позицию, прийти на референдум, - отметила она. - Сегодня здесь собрались женщины разного возраста. Те, кто стоял у истоков нашей суверенной страны, и те, кто вырос уже в независимой Беларуси. Нам важно было услышать мнение каждой из них".

Одна из участниц форума - заместитель генерального директора по идеологической работе и социальным вопросам ОАО "Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга "Бабушкина крынка" Светлана Сташевская. Она считает, что участие в таких форумах дает возможность женщинам высказывать свою точку зрения и вместе выбирать будущее своей страны. "Белорусские женщины выступают за мирную страну, благополучие наших детей, внуков и правнуков. За то, чтобы передать им все лучшее, что мы сохранили от наших предков и создали сами за годы независимости Беларуси, - отметила она. - Прошел небольшой период времени, который показал нам, насколько хрупок мир вокруг, насколько важно сохранять и оберегать этот мир. Сохранение исторической правды, умение выразить свое мнение другим странам, все наши ценности помогут нам сохранить страну, отстоять свою позицию. Предстоящий референдум - еще один важный шаг, который нам необходимо сделать на пути к мирному созиданию".

Для участниц встречи подготовили выставку народных ремесел, демонстрацию и дегустацию продукции могилевских предприятий, модное дефиле, где представили вещи из натуральных материалов. Ярким финалом форума стал концерт Могилевской городской капеллы.-0-