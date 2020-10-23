За нами не заржавело

ОАО "Кузлитмаш" входит в пятерку крупнейших промышленных предприятий Пинска. Производитель кузнечно-прессового и литейного оборудования прочно удерживает свои позиции в сфере машиностроения, строит планы и эффективно выполняет поставленные задачи.

От заката до рассвета

История ОАО "Кузлитмаш" начинается в 1971-м, когда был подписан приказ о строительстве в Пинске первого из предприятий станкостроительного комплекса. Спустя три года в эксплуатацию ввели первую очередь завода. Почти 40 лет кузнечно-прессовое и литейное оборудование из города над Пиной поставлялось заказчикам по всему миру – от России до Индии. Но после распада СССР и наступления экономического кризиса резко снизилась потребность в оборудовании, объемы товарной продукции пошли на спад, а вместе с ними и заработная плата работников, вследствие чего произошел значительный отток квалифицированных кадров.

Предпринималось множество попыток реанимировать завод, вернуть ему былую славу и мощь, но ситуация оставалась прежней вплоть до 2011 года.

– Все изменилось девять лет назад, когда ОАО "Кузлитмаш" вошел в состав холдинга

"БЕЛАЗ". Можно сказать, это событие вдохнуло в предприятие новую жизнь и позволило удержаться на плаву, – отмечает директор ОАО "Кузлитмаш" Сергей Никифорович, который пришел на предприятие в 2017 году.

– Становление, безусловно, заняло не один год. Если оглянуться, то позади уже несколько важных этапов развития. Коллектив проделал огромную работу по освоению новой продукции – узлов и деталей для ОАО "БЕЛАЗ", удельный вес которой изначально составлял 100% от объема выпускаемого нами.

К слову, сейчас данный показатель достигает 50%: это цилиндры подвески для карьерных самосвалов, литье, большая серия кронштейнов, сварных узлов. Также в числе партнеров-заказчиков пинчан появились и другие машиностроительные предприятия. Налажены экспортные связи с промышленными компаниями России, Украины, Прибалтики и Турции.

По высоким стандартам

Портфель заказов ОАО заполнен на все сто. По словам директора, предприятие дошло до того высокого уровня, когда существующих мощностей для обеспечения всех потребностей заказчиков уже не хватает. Поэтому ОАО "Кузлитмаш" ведет активную работу по техническому перевооружению производства. Именно эти задачи в настоящее время являются ключевыми.

– Модернизируем оборудование, сохранившееся в нашем арсенале еще с советских времен: применяем современные системы управления, гидравлики, пневматики. Вместе с тем активно закупаем новое эффективное оборудование, – подчеркивает Сергей Олегович. – В планах – поэтапно заменить весь устаревший фонд оборудования. Это позволит предприятию производить не только качественную продукцию, но конкурентоспособную по цене.

Начав когда-то с выпуска сравнительно несложных машин для литейного производства, сегодня предприятие производит внушительный объем продукции: кузнечно-прессовое оборудование, в том числе прессы и гильотинные ножницы, запасные части к кузнечно-прессовому оборудованию, а также осуществляет его ремонт и модернизацию. Успешно освоено и производство строительных металлоконструкций.

Специалисты ОАО "Кузлитмаш" готовы не только провести пуско-наладочные работы оборудования, произведенного на предприятии, но и обучить пользованию технический персонал заказчика.

Главное звено

Несколько лет назад на "Кузлитмаше" активно взялись за улучшение условий труда для работников. Например, капитально отремонтировали бытовые помещения, в том числе производственные цеха. Современный внешний вид получило и административное здание. На территории завода открылась столовая, частично стоимость обеда оплачивает предприятие.

Что касается коллектива, то ставку здесь во все времена делали не только на опытных сотрудников, но и на дальнюю перспективу.

– Сотрудничаем с колледжами и вузами, обеспечивая молодых и перспективных специалистов первым местом работы. Молодежь проходит у нас практику, затем практиканты закрепляются на предприятии, набираются знаний и опыта, демонстрируя отличные результаты, – отмечает руководитель. – Если решают продолжить учебу по востребованной специальности, то предприятие оплачивает обучение. Что касается финансовой стороны – по уровню средней заработной платы в сфере машиностроения, да и в нашем районе, ОАО "Кузлитмаш" находится в лидерах.

Директор уверен, что любое из достижений предприятия – это результат труда каждого сотрудника "Кузлитмаша". Сегодняшний успех завода – это почти 700 профессионалов – мастеров своего дела, в том числе инженерно-технических работников, более 600 единиц металлорежущего оборудования, установленного более чем на 45 тыс. квадратных метрах производственных площадей.

Политика ОАО "Кузлитмаш" – это высококвалифицированные кадры, без которых даже современное оборудование не даст должного результата. Еще одна важная составляющая – инвестиции в будущее, а точнее, техперевооружение и модернизация.

На момент подготовки материала Сергей Никифорович назначен генеральным директором ОАО "БЕЛАЗ".

Марина Мануйлик.

Фото Оксаны Манчук

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