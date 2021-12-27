За нарушение правил перевозки пассажиров в Партизанском районе столицы за день оштрафованы четыре таксиста

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Госавтоинспекции Минска продолжают проверять соблюдение правил дорожной безопасности водителями, использующими средства электросвязи и интернет (Bolt, Uber и Яндекс.Такси), сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Рейдовые мероприятия прошли сегодня в Партизанском районе столицы. Выполнение требований действующего законодательства водителями популярных сервисов проверили и представители Транспортной инспекции.

"Как показывает практика, самыми распространенными нарушениями по-прежнему остаются игнорирование правил перевозки пассажиров. И в этот раз за подобные нарушения четыре водителя привлечены к административной ответственности", - рассказали в ведомстве.

С каждым автолюбителем проведены профилактические беседы о необходимости соблюдения ПДД.-0-