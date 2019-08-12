За непройденный техосмотр свыше 37 тыс. водителей привлечено к ответственности в Минской области

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года в Минской области привлечено к ответственности свыше 37 тыс. водителей за непройденный техосмотр, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"На территории Минской области сотрудниками Госавтоинспекции привлечено к административной ответственности свыше 37 тыс. водителей, не прошедших гостехосмотр, а также 968 должностных лиц за то, что допустили к участию в дорожном движении автомобили с техническими неисправностями", - рассказали в УГАИ.

С 7 по 17 августа сотрудники Госавтоинспекции Минской области совместно с представителями УП "Белтехосмотр" проводят общереспубликанскую декаду "Гостехосмотр", во время которой выявляются факты эксплуатирования транспортных средств без разрешения на допуск к участию в дорожном движении, а также поддельных отметок о прохождении технического осмотра.

ГАИ напоминает, что за управление транспортными средствами, не прошедшими государственный технический осмотр, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа от 1 до 3 базовых величин (1 БВ составляет Br25,5). За повторное нарушение в течение года придется заплатить от 2 до 5 базовых величин.-0-