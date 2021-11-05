5 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. За пять лет в Могилевскую область поступило $1,2 млрд иностранных инвестиций. Об этом во время пленарного заседания на XII Международном инвестиционном форуме "Мельница успеха" сообщил председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, передает корреспондент БЕЛТА.

"В целом за 2016-2020 годы в экономику области направлено Br8,5 млрд инвестиций в основной капитал. За пять лет поступило $1,2 млрд иностранных инвестиций, из них в прошедшем году привлечено $185 млн", - отметил Леонид Заяц.

Председатель облисполкома отметил, что у области свои плюсы для потенциальных инвесторов. "Это самый восточный и по-настоящему транзитный регион Беларуси. Открытая граница с Российской Федерацией представляет дополнительную возможность поставки продукции на общий таможенный рынок с численностью населения более 180 млн человек. Такое расположение позволило стать выгодным логистическим центром для поставок в Европейский союз. На Могилевщине хорошо развита транспортная инфраструктура. Мы имеем широкую сеть транзитных автомобильных дорог международного уровня, железных дорог и воздушных путей, включая международный аэропорт. Мы уделяем большое внимание развитию человеческого капитала. Для этого в области функционируют 6 высших и 36 среднеспециальных учебных заведений, которые готовят специалистов по самым различным направлениям - от металлообработки и химической промышленности до агропромышленного комплекса", - подчеркнул он.

Могилевскую область выделяет особая зона для инвестирования - юго-восточный регион, который включает 7 районов: Климовичский, Костюковичский, Краснопольский, Кричевский, Славгородский, Хотимский, Чериковский. "Специальными указами Президента Беларуси для этой территории установлены беспрецедентные условия ведения бизнеса. И мы готовы к диалогу. Потому что развитие экономики - это всегда развитие межличностных отношений", - подчеркнул губернатор.

В области преобладают предприятия машиностроения, химической, перерабатывающей и легкой промышленности, деревообработки. "Мы лидируем в стране по производству автомобильных шин и лифтов, строительных материалов, производим значительный объем пищевых продуктов, химических волокон и нитей, льноволокна. Здесь работают более 320 компаний с зарубежным капиталом в сфере производства и торговли", - отметил Леонид Заяц.

"Сегодня мы на пороге нового инвестиционного цикла. Для его запуска Могилевским облисполкомом сформирован перечень из 77 наиболее значимых инвестиционных проектов, планируемых к реализации до 2025 года, с общим объемом инвестиций почти Br2 млрд, в том числе 50 инвестпроектов в производственной сфере и 27 инфраструктурных. Кроме того, с целью привлечения инвесторов области сформировано более 80 инвестиционных предложений", - подчеркнул председатель Могилевского облисполкома.-0-

Фото Олега Фойницкого