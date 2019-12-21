За подарками и угощениями: новогодние ярмарки у Комаровки и на Кальварийской открываются в Минске

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С сегодняшнего дня праздничную предновогоднюю торговлю в Минске пополнят две новые оригинальные площадки: открываются ярмарки "Метелица" у Комаровского рынка и модная ярмарка с фуд-кортом на ул. Кальварийской Art Arena, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Площадка у Комаровского рынка определенно не будет пустовать: 24 деревянных домика, где будут продавать горячую еду, сладости, в том числе по старинным рецептам, горячую выпечку, экопродукты, напитки, сувениры и дизайнерские изделия мастеров, елки и украшения для дома, расположились как раз на пути посетителей рынка, которых в последнее время становится все больше. Сегодня состоится торжественное открытие ярмарки в 14.00 с участием администрации Советского района и, конечно, главных новогодних персонажей. Запланирована концертная программа артистов белоруской эстрады, интерактивные площадки и конкурсы. Далее ярмарка будет работать с 12.00 до 22.00, а в новогоднюю ночь - до 6.00.

На территории ранее пустовавшего завода "Минскдрев" на ул.Кальварийской, 21 также начинает работу модная ярмарка под открытым небом с фуд-кортом кухонь народов мира и развлечениями. Свою продукцию предложат более 40 операторов общепита. Состоится фестиваль зимних напитков, будет организована фотозона с каруселью. Порадуют глаз арт-объекты и дизайнерская елка без единой иголки, украшенная шарами и огнями. Посетителей здесь ждут по 15 января ежедневно до 23.00.

Кроме того, уже знакомая минчанам молодежная локация с фуд-траками по ул.Куйбышева, 45 будет работать с 25 по 29 декабря. Здесь посетителей ждут с 12.00 до 21.00. На территории установят несколько шатров, которые будут обогреваться. В программе - выставка самоваров и ледяных фигур, по вечерам - файер-шоу. Точек с едой будет девять.

С 14 декабря уже развернулись торговые ряды ярмарки "Калядны кiрмаш" на Октябрьской площади и у Дворца спорта. Первая площадка работает по 7 января с 12.00 до 23.00, а с 8 по 15 января с 12.00 до 20.00. В новогоднюю ночь ярмарка будет открыта с 23.00 до 4.00. В районе Дворца спорта "Калядны кiрмаш" будет работать с 14 декабря по 15 января с 14.00 до 23.00 в будние дни и с 12.00 до 23.00 в выходные. В новогоднюю ночь торговля развернется с 23.00 до 4.00. Более чем в 35 деревянных торговых шале представлен широкий ассортимент новогодних товаров: от традиционных украшений и подарков до продукции пищевой и легкой промышленности. Можно будет приобрести искусственные ели, сувениры и подарки, художественные изделия и товары народного творчества, кондитерские блюда и сладости. У Дворца спорта минчан ждут и другие развлечения - здесь откроется парк аттракционов, будут организованы катания на пони и ездовых собаках в упряжках, шоу самоваров, синема-бар. Самые маленькие гости смогут отправить письмо Деду Морозу через новогоднюю почту. Можно будет также сфотографироваться с символами Рождества и Нового года.-0-