За последние 10 лет заболеваемость ОРИ и гриппом в Гомеле снизилась более чем на 22%

5 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. За последние десять лет охват вакцинацией против гриппа в Гомеле вырос с 10,3% до 40%, благодаря чему за эти годы снизилась заболеваемость ОРИ и гриппом более чем на 22%. Об этом сообщил главный врач городского центра гигиены и эпидемиологии Николай Рубан сегодня на заседании Гомельского горисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.
"Вакцинация против гриппа для создания так называемой иммунной прослойки оправдана на все сто. Она позволяет избежать эпидемии гриппа", - подчеркнул Николай Рубан.
По его словам, в Гомеле в эпидсезоне 2018-2019 годов регистрировались низкие и средние уровни интенсивности заболеваемости. "В течение эпидемического сезона, который закончился в середине марта, официально зарегистрировано 243 случая гриппа разных подтипов, при этом 235 человек (96,7%) были непривиты", - отметил главный врач.
Охват населения города прививками против гриппа на следующий сезон должен, как и в предыдущие годы, составить не менее 40%, или приблизительно 214 тыс. человек. Вакцинация будет проводится как за бюджетные средства, так и на платной основе. На 1 апреля 148 предприятий города уже выразили готовность приобрести вакцину против гриппа.
В настоящее время начата информационная работа среди различных групп населения, проводятся семинары с медработниками для координации работы, другие организационные мероприятия.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4042 BYN
|2.4 BYN
|2.406 BYN
|USD
|2.1415 BYN
|2.139 BYN
|2.142 BYN
|RUB
|3.2744 BYN
|3.272 BYN
|3.28 BYN