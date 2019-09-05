За последний год Могилевская область в 9 раз увеличила экспорт говядины в КНР

5 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В течение последних трех лет объем внешнеторгового оборота Могилевской области с Китаем стремительно растет: только экспорт говядины за последний год увеличился в 9 раз. Такие цифры были озвучены заместителем председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Павлом Мариненко сегодня во время проведения в Могилеве первой Региональной Белорусско-китайской недели сотрудничества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Могилевская область сотрудничает с 116 странами мира, среди которых Китай - один из главных стратегических партнеров региона, - отметил Павел Мариненко. - Такие межрегиональные взаимоотношения лучше всего укрепляют внешнеэкономическое сотрудничество двух стран".

Предприятия области имеют достаточный опыт совместного белорусско-китайского сотрудничества, не раз проходили процедуру адаптации своей продукции в соответствии с требованиями китайских покупателей. К слову, ряд предприятий уже получил необходимые разрешения китайских уполномоченных органов на поставку продуктов питания.

Что касается туристического потенциала, то за 7 месяцев этого года экспорт туруслуг Могилевской области в Китай вырос примерно в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Гостей из Поднебесной привлекают самобытная белорусская природа (в частности сельский агроэкотуризм), а также туристические программы, связанные с историко-культурным наследием.

Сегодня у Могилевской области есть 5 партнеров из Китая - провинции Цзянсу, Хэнань, Хунань, Шэньси и город Тяньцзинь. Первое соглашение о межрегиональном сотрудничестве подписано с Хэнанем еще в 2003 году. По словам Павла Мариненко, с каждым из этих партнеров отношения развиваются по нескольким направлениям: сторонам интересно сотрудничество в медицинской и образовательной сферах, промышленной и туристической отраслях, а также в части межрегионального обмена.

Первая региональная неделя сотрудничества носит ознакомительный характер, ее цель - закрепить отношения, найти новые контакты и точки соприкосновения. Однако уже в следующем году партнеров ждет более тесное взаимодействие: в Могилеве планируется провести отдельные дни каждой из перечисленных провинций и города Тяньцзинь.-0-