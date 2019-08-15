За причинение ущерба природе в Гомельской области с начала года взыскано более Br1,2 млн

15 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. С начала 2019 года в Гомельской области взыскано более Br1,2 млн в счет возмещения нанесенного вреда окружающей среде, сообщил журналистам председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Сущевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Сотрудники комитета в первом полугодии провели около 650 мониторингов, по результатам которых выявили более 2,3 тыс. нарушений природоохранного законодательства. Были направлены рекомендации по их устранению. Значительная часть нарушений касалась сферы обращения с отходами. Так, за первое полугодие выявлено и ликвидировано около 1,3 тыс. мест несанкционированного складирования мусора. Содержимое стихийных свалок было вывезено на полигоны, обезврежено и захоронено. К нарушителям применены меры экономического и административного воздействия.

Также комитет стал инициатором и координатором мероприятий по наведению порядка на земле. Большая работа в этом направлении проведена с участием граждан, работников предприятий и организаций. Так, отремонтировано около 90 водонапорных башен, обустроено более 150 спортивных площадок на дворовых территориях, около 400 площадок для сбора отходов, установлено 760 контейнеров для сбора отходов, облагорожены места отдыха у водоемов. Своевременное вмешательство специалистов позволило предотвратить 17 фактов загрязнения земель и незаконного пользования недрами.

Значительное внимание было уделено наведению порядка на сельхозобъектах, а также озеленению. За первые 6 месяцев текущего года в регионе высажено около 72 тыс. деревьев и кустарников. Работа по озеленению продолжится во втором полугодии. Взамен погибших из-за неблагоприятных погодных условий будет высажено 15 тыс. деревьев. Также в ближайшей перспективе - выполнение намеченных планов по закладке небольших зеленых массивов и единичным посадкам (более 20 тыс. деревьев и кустарников). При этом акцент будет сделан на сельских населенных пунктах. Преимущество за традиционными для региона породами деревьев - березами, кленами, дубами. Чтобы обеспечить саженцами всех желающих поучаствовать в озеленении области, включая предприятия и граждан, во все лесхозы направлено обращение для подбора посадочного материала.

Андрей Сущевич подчеркнул, что бережное отношение к окружающей среде, рациональное использование природных ресурсов, сохранение и поддержание порядка на земле - общий долг как каждого человека, так и предпринимателей, предприятий и организаций. "Как будем относиться к сохранению окружающей среды, такие условия для жизни и работы и получим", - резюмировал он.-0-