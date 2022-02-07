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07 февраля 2022, 18:03

За прошлый год в Минске высадили 54 тыс. деревьев и 475 тыс. кустарников

Фото из архива
Фото из архива

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В прошлом году в Минске было посажено 54 тыс. деревьев и 475 тыс. кустарников. Такую статистику привел председатель Минского городского комитета природных ресурсов Степан Дубницкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Степан Дубницкий рассказал о том, что городской администрацией ведется активная работа по озеленению столицы и контроль за выполнением компенсационных посадок. Число высаженных деревьев и кустарников в 2021 году многократно превысило прошлогодние показатели.

"Администрацией Минска ведется постоянная работа по сохранности объектов растительного мира. В 2021 году на территории города было посажено свыше 54 тыс. деревьев, 475 тыс. кустарников и 234 га газонов. Для обеспечения контроля за компенсационными посадками Минским городским комитетом природных ресурсов ежегодно проводится соответствующая контрольно-аналитическая работа. Задолженность по компенсационным посадкам в данный момент отсутствует", - сообщил председатель комитета.

Он рассказал о территориях государственного значения в Минске, их количестве и общей площади.

"На нашем контроле находится поддержание в надлежащем состоянии обустройства четырех особо охраняемых территорий Минска. Их общая площадь составляет 571 га. Кроме того, в городе Минске есть восемь ботанических памятников природы площадью 3,8 га. Для всех указанных территорий установлен строгий режим их охраны и использования", - добавил Степан Дубницкий.

По словам председателя, во время контроля за порядком Минским городским комитетом природных ресурсов были выявлены различные нарушения.

"Комитетом проводятся мероприятия по благоустройству территорий и наведению надлежащего порядка. Проходили проверки по выявлению различных нарушений. Основные из них заключаются в несвоевременном вывозе отходов и их складировании в несанкционированных местах. На официальном сайте комитета создан раздел, где можно наглядно увидеть результаты выполненной работы", - рассказал Степан Дубницкий.

Речь шла и об инвазивных растениях. Особенно вредным является борщевик Сосновского, который оказывает негативное воздействие на здоровье людей и наносит экономический ущерб Беларуси. За 2021 год площадь его разрастания сократилась на 7 га.

"Борьба с инвазивными растениями является важным аспектом сохранения природного разнообразия. На территории Минска ведется постоянная работа по их уничтожению. Площадь инвазивных растений в 2021 году была снижена с 242 до 20 га. На данный момент наиболее инвазивными остаются Заводской, Октябрьский и Ленинский районы, на долю которых приходится 90% от общей площади подобных растений, - отметил председатель комитета.-0-

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