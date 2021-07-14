За шесть месяцев в Могилевской области погибли 25 детей

14 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. За 6 месяцев текущего года в Могилевской области погибли 25 детей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель главного врача по МЭиР Могилевской областной детской больницы Ирина Малашко.

"За первое полугодие текущего года в Могилевской области погибли 25 детей. Это на три ребенка больше, чем за аналогичный период прошлого года. От воздействия внешних причин скончались 9 детей, в прошлом году - 6. Это ДТП, несчастные случаи на воде, поражения электрическим током и другие", - отметила Ирина Малашко.

Еще одна причина серьезных детских травм - падение с высоты. "Маленькие дети не осознают опасности, которая может скрываться за открытым окном. Сейчас в реанимации нашей больницы находится ребенок в возрасте 1,9 года. Он упал с третьего этажа. Но, несмотря на сложные переломы и травмы, мы очень надеемся, что в будущем с ним все будет хорошо", - сообщила заместитель главного врача.

С начала школьных каникул в травмпункт с уличными травмами обратились 647 детей, из которых 72 случая - велосипедные травмы.

В этом году в регионе утонули пять детей в возрасте от 10 до 16 лет. "Еще раз обращаемся к взрослым: не оставляйте детей одних, интересуйтесь, где они проводят время. Сейчас в разгаре каникулы, на улице стоит жаркая погода. Необходимо тщательно следить за детьми всех возрастов, чтобы избежать несчастных случаев", - подчеркнула заместитель главврача.-0-