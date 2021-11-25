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25 ноября 2021, 11:05

За сутки только 3 из 9 европейских пунктов пропуска выполнили двухсторонние договоренности

Фото из архива
Фото из архива

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки только три из девяти европейских пунктов пропуска выполнили двухсторонние договоренности. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.

В связи с этим в Евросоюз проследовало лишь 76% фур от установленной нормы.

"Закрытие "Кузницы Белостокской" снизило общую пропускную способность польского направления более чем на четверть. А контрольные службы оставшихся польских погранпереходов - "Кукурыки" и "Бобровники" - за сутки оформили лишь 70% грузовиков от нормы. Литва выполняет обязательства только на 80%. Латвия - в полном объеме", - рассказали в ГПК.

Как отметили в ведомстве, белорусская сторона осуществляет оформление фур в обоих направлениях без задержек и готова к возобновлению работы польских контрольных служб в пункте пропуска "Кузница Белостокская".-0-

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