За сутки в Минске очищают порядка 200 кровель от наледи и снега

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в столице очищают порядка 200 кровель от наледи и снега, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

В течение дня задействованы 136 специалистов и 19 автовышек. В первую очередь образованию наледи подвержены дома со скатными крышами. Таких на обслуживании предприятий ЖКХ Минска насчитывается более 1,8 тыс.

"При выпадении обильных осадков в виде снега особое внимание уделяется мониторингу кровель жилых домов на наличие снежных шапок, наледи и сосулек. Специалисты обслуживающих организаций ежедневно контролируют ситуацию, принимают меры по ограждению опасной зоны в местах возможного схождения снега, падения сосулек. И кровли чистят. Не только скатные, очищаются также плоские кровли, чтобы не было нагрузки на строительные конструкции", - рассказала заместитель директора по эксплуатации жилищного фонда КУП "ЖКХ Заводского района Минска" Кристина Латышева. Очищаются также парапеты, козырьки балконов, все выступающие конструкции зданий.-0-